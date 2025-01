Kopitar s Kings poražen v podaljšku, Ovečkin brez gola

Anže Kopitar in Los Angeles Kings so se ustavili v Columbusu. Blue Jackets so zmagali po podaljški s 3:2, odločilni gol je dosegel Rus Kirill Marčenko. Lov za rekordom Wayna Gretzkyja nadaljuje tudi ruski veteran Aleksander Ovečkin, a ob porazu svojih Washington Capitalsov z 1:2 proti Vancouver Canucks gola ni dosegel.