Kralji po preobratu premagali prvake

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so na domačem ledu z dvema goloma v zadnji tretjini premagali aktualnega prvaka lige NHL Florida Panthers.

Goste je v 28. minuti v vodstvo ob igralcu več popeljal Evan Rodrigues, Samuel Helenius je v 47. s prvim golom v ligi NHL izenačil, Adrian Kempe pa je v 54. minuti zadel za zmago, zadel je še na četrti zaporedni tekmi. Kapetan Kopitar je proti vratom tekmeca v dobrih 18 minutah sprožil tri strele, a se ni vpisal med podajalce ali strelce, bil pa je 70-odsotno uspešen pri sodniških metih, dobil jih je 14 od 20.

Welcome to the Show, Samuel Helenius! 👏🚨 pic.twitter.com/i2oWWtkcAW — Sportsnet (@Sportsnet) January 23, 2025

Kopitarjevi s 26 zmagami in 19 porazi zasedajo sedmo mesto na lestvici zahodne konference, medtem ko so panterji (28 zmag in 20 porazov) peta ekipa vzhoda.

Foto: Guliverimage Kalifornijsko moštvo po dveh domačih tekmah čaka nova turneja, v nedeljo zjutraj (1.00) se bodo ustavili pri Columbus Blue Jackets, nato 28. januarja v Detroitu, potem potujejo na Florido za nov spopad s Panthers (30. 1.), dan kasneje jih čaka gostovanje pri Tampa Bay Lightning in pred vrnitvijo domov še obračun s Carolina Hurricanes (2. februarja).

Vroče je bilo v Coloradu, kjer je gostovala vodilna ekipa zahodne konference Winnipeg Jets in zmago dosegla v podaljšku, ko je za dve točki zadel Neal Pionk.

Adam Fantilli je k zmagi Columbusa prispeval tri gole. Foto: Guliverimage

Najvišji zmagi (5:1) sta pripadli Columbus Blue Jackets in New Jersey Devils. Prvi so premagali Toronto, Adam Fantilli je k slavju prispeval hat-trick, Elvis Merzlikins je ubranil 28 od 29 strelov. Devils so serijo štirih porazov končali proti Bostonu.

Liga NHL, 22. januar:

Lestvica:

