Nashville z novo priložnostjo, da se odlepi od dna

Na ameriškem in kanadskem ledu je še ena pestra noč, saj bo v ligi NHL kar 11 tekem.

Zanimivo: trenutno sta samo dve ekipi, ki imata niz štirih zmag ali več. To sta Washington Capitals (pet zaporednih zmag) – ki so z 69 točkami vodilna ekipa vzhodne konference in ta večer ne igrajo – ter Nashville Predators (štiri zaporedne), ki na lestvici zahodne konference zasedajo šele 14. mesto. Predatorji gostujejo pri San Jose Sharks, najslabši ekipi lige.

Liga NHL, 23. januar:

Lestvica: