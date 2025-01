Obsežen požar v dijaškem domu na Poljanah: vsaj pet poškodovanih, ena huje #foto

Ponoči je v dijaškem domu na Poljanah v Ljubljani izbruhnil obsežen požar. Po prvih podatkih je poškodovanih najmanj pet oseb, od tega ena huje. Gasilci so požar do sedaj že uspeli pogasiti. Vse osebe so evakuirali in jim poiskali začasno namestitev, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana