Huda nesreča na sedežnici: poškodovanih več kot 30 ljudi #video

Po prvih ugotovitvah se je snelo obračalno kolo, ki nosi jeklenico sedežnice. Vzrok nesreče še preiskujejo.

Smučišče so po nesreči nemudoma zaprli, potekajo številne reševalne akcije. Poškodovane v bližnje bolnišnice vozijo z reševalnimi vozili in helikopterji.

BREAKING: At least 30 people have been injured after a chair lift collapsed at a Spanish ski resort in Astún. Emergency services, including a helicopter, are on site to treat and transport the injured.pic.twitter.com/AF8dMfDWik