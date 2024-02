Huda nesreča na slovenskem smučišču

Na smučišču Areh na Mariborskem Pohorju sta v petek trčila smučarja, pri čemer se je eden poškodoval huje, drugi pa lažje, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Slovenska policija je imela v zadnjih 24 urah sicer precej dela - obravnavali so 155 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi poškodbami in štiri s hudimi, 75 kršitev javnega reda in miru ter 80 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 48-krat posredovali na javnih krajih in 27-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli štiri vozila.

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 35 tatvin, 19 vlomov, 11 poškodovanj tuje stvari, štiri povzročitve telesnih poškodb, štirje primeri nasilja v družini, tri ponarejanja denarja, dve grožnji in dva ropa.

Policisti policijske postaje Ormož so bližini kraja Središče ob Dravi, ki leži neposredno ob meji s Hrvaško, v petek zvečer tudi prijeli štiri tuje državljane, ki so poskusili nezakonito vstopiti v Slovenijo.