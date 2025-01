Objava o uradnem meme kriptokovancu $Trump na uradnem profilu Donalda Trumpa omrežju X je nastala v noči na soboto po našem času. V devetih urah jo je videlo več kot 30 milijonov uporabnikov, nabrala je več kot 25 tisoč komentarjev in 45 tisoč delitev.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

Glede na to, da Trumpu na omrežju X sledi skoraj sto milijonov ljudi in da kriptosvet že od njegove zmage na volitvah nestrpno pričakuje njegove poteze, ne čudi, da je trgovanje s to kriptovaluto v hipu eksplodiralo, zatreslo kripto borze in kovanec pognalo do vrednosti, ki v času pisanja tega članka znaša že več kot 20 evrov na kovanec. To glede na izdane kovance pomeni tržno kapitalizacijo v višini dobre štiri milijarde evrov.

V objavi o žetonu lahko vidimo Trumpa z desno pestjo v zraku in sloganom Fight, Fight, Fight! "Moj novi uradni Trumpov meme je tu! Čas je, da proslavimo vse, za kar se zavzemamo: zmago! Pridružite se moji zelo posebni skupnosti Trump. Zagotovite si svojega $Trumpa zdaj," je zapisano.

Foto: omrežje X Čeprav se s kovancem, ki so ga ustvarili na priljubljenem blockchainu Solana, (še) ne trguje na velikih menjalnicah, promet v času našega pisanja znaša skoraj pet milijard evrov, kar je primerljivo s prometom največjih kriptovalut na svetu.

Foto: Posnetek zaslona Trenutno najbolj aktualno je seveda vprašanje, ali skorajšnji ameriški predsednik Trump resnično stoji za novo kriptovaluto ali so hekerji vdrli v njegova računa na omrežju X in Truth Social in ju izkoristili za promocijo, ki je kriptosvet še ni videl.

Glede na to, da je objava o novem kovancu, s katerim naj bi proslavili Trumpovo zmago na volitvah, na obeh platformah prisotna že več kot devet ur in da bi lahko Trump v primeru zlorabe tudi prek lastnika omrežja X in velikega zaveznika Elona Muska nemudoma ukrepal, je verjetneje, da gre za poslovno potezo, od katere bo imel nedvomno velike finančne koristi.