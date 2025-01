Že dan po Trumpovi inavguraciji naj bi sledile racije

Operacija za pridržanje in deportacijo nezakonitih migrantov bi se lahko že v torek začela v Chicagu, kjer živijo številni priseljenci, poročata časnika New York Times in Wall Street Journal (WSJ).

Trump, ki bo na položaj prisegel v ponedeljek, je med predsedniško kampanjo ponavljal, da bo izvedel največje deportacije priseljencev v ameriški zgodovini. Novembra lani je potrdil, da namerava za množični izgon nezakonitih priseljencev uporabiti vojsko. Za izvajanje načrta je za posebnega koordinatorja za meje izbral nekdanjega agenta za priseljevanje in carine (ICE) Toma Homana.

Homan je v pogovoru za televizijo Fox News ta teden napovedal veliko racijo po vsej državi.

Doslej so se osredotočali na nezakonite migrante s kriminalnim ozadjem

Izgon nezakonitih migrantov je ena od dejavnosti agencije ICE, vendar pa naj bi bila operacija, ki naj bi jo začela po Trumpovi inavguraciji, usmerjena proti mestom, ki omejujejo sodelovanje z zveznimi oblastmi, pristojnimi za priseljevanje. Poleg Chicaga sta med številnimi ameriškimi mesti s tovrstno politiko New York in Los Angeles.

Po poročanju WSJ, ki se sklicuje na neimenovane vire, seznanjene z načrti, naj bi racije proti nezakonitim migrantom izvedli tudi v New Yorku, Los Angelesu, Denverju in Miamiju.

V času odhajajočega predsednika ZDA, demokrata Joeja Bidna, je ICE po navedbah britanskega BBC na splošno dajal prednost aretacijam nezakonitih migrantov, ki so bili resni kriminalci, so pred kratkim prečkali mejo ali so predstavljali grožnjo nacionalni varnosti.

Trumpova ekipa je sporočila, da bo najprej začela izganjati migrante, ki so zagrešili kazniva dejanja, vendar je po poročanju BBC večja verjetnost, da bodo aretirani in deportirani vsi nezakoniti migranti – tudi tisti, ki že več let živijo in delajo v ZDA ter nimajo kriminalne preteklosti.