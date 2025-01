Na spletu razburil dogodek za dekleta na celjski šoli

Na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo v Celju so lani ob dnevu žena za dijakinje v tehničnih poklicih pripravili delavnice, na katerih so se učile ličenja in urejanja pričeske za posebne priložnosti, na delavnici pilatesa so se učile sproščanja telesa in duha, zanje so organizirali tudi predavanje z naslovom Takšne smo, predstavniki priljubljene znamke kozmetike pa so prikazali, kako se pravilno neguje obraz. "Želeli smo izpostaviti dekliški duh in za dekleta, ki jih na naši šoli ni zelo veliko, pripraviti sproščujoč dan," je pojasnila ravnateljica Šolskega centra Celje Anita Laznik. Ob tem je nekdanja ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh zapisala: "Upam, da bo letošnji 8. marec, mednarodni dan žensk, obeležen na bolj primeren način."

Lani so dogodek z delavnicami in predavanji za dekleta v tehničnih poklicih na celjski Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo organizirali prvič. Vzporedno s tem so fantje na programu kemijski tehnik prisluhnili predavanju o alpinizmu.

Kot je za Siol.net pojasnila ravnateljica šole Anita Laznik, so želeli pripraviti nekaj za dekleta in jim dati vedeti, da jih cenijo, jih pohvaliti ter jim priznati pogum, da jih zanimajo strokovni, tehniški poklici, kjer, kot pravi ravnateljica, ne gre pozabiti na ženstveni vidik, ki je tudi v takšnih poklicih pomemben.

Dekletom ponudili znanja, ki jih pri strokovnih predmetih ne dobijo

"Želeli smo izpostaviti dekliški duh in za dekleta na naši šoli, ki jih ni zelo veliko, pripraviti sproščujoč dan in poskrbeti za ženstveni vidik, od sproščanja v telovadnici do skrbi za kožo in zunanjo podobo, svetovalna delavka pa je pripravila predavanje na temo notranjega, duševnega vidika odraščanja."

Dekletom so na ta način želeli ponuditi nova znanja, ki niso ravno tipična in jih ne dobijo pri strokovnih predmetih. Vsebine so profesorice pripravile na željo dijakinj, razlaga ravnateljica.

Ker je bil dogodek dobro sprejet, tudi letos razmišljajo o nečem podobnem. "Za zdaj še nismo organizirali ničesar, mogoče bomo naredili kaj drugačnega, recimo pogovor z uspešnimi ženskami v tehniških poklicih," pove Laznik.

Leto kasneje je na družbenih omrežjih zaokrožila objava o zgoraj opisanem dogodku, komentirala jo je tudi nekdanja ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

"Če to ni močna motivacija za to, da bi se več deklet odločilo za tehniške poklice, potem res ne vem, kaj bi bila!" je zapisala Stojmenova Duh, ki upa, "da bo letošnji 8. marec, mednarodni dan žensk, obeležen na bolj primeren način."

Takšen program ob dnevu za dekleta v tehniških poklicih se ji zdi problematičen predvsem zato, ker utrjuje spolne stereotipe in odvrača pozornost od osnovnega cilja – spodbujanja deklet k enakopravnemu udejstvovanju v tehniških poklicih.

"Namesto da bi dekleta spodbujali k raziskovanju tehničnih znanj, kompetenc in možnosti kariere, je poudarek na stereotipno 'ženskih' dejavnostih, kot so ličenje, urejanje pričeske in kozmetika. To utrjuje predstavo, da mora biti ženska v tehničnem poklicu še vedno osredotočena na svoj videz," je svoj komentar na družbenem omrežju X dodatno pojasnila Stojmenova Duh.

Ravnateljica: To je žalostno

"Žalostno. Če deluje na način (kot konkretno z našim dogodkom), da iz konteksta jemlje zapise in dela svoje zaključke, ne da bi se pozanimala o vsebini in namenu dogodka, ne moremo pričakovati drugačnega zapisa," je zapis Stojmenove Duh na družbenem omrežju X komentirala ravnateljica Laznik.

Ob tem je poudarila, da dogodek ni bil promocijske narave in da z njim niso nagovarjali deklet, da se odločijo za tehniški poklic.

"Mi stavimo na znanje"

Za komentar o lanskem dogodku na celjski srednji šoli smo zaprosili tudi Matejo Malnar Štembal, podpredsednico združenja ONA VE, kjer se povezujejo strokovnjakinje in kjer se zavzemajo za promocijo znanja. Mateja Malnar Štembal je kolumnistka na Siol.net. Foto: Siol.net

"Že naše ime ONA VE pelje stran od prepričanja, da mora ženska najprej poskrbeti za svoj videz. Eno je urejenost, drugo pa je to, kar poudarjamo mi, da se stavi na znanje," pojasnjuje Malnar Štembal in dodaja, da v združenju takšnih napotkov za mlade ne pozdravljajo.

"Je pa seveda vse odvisno od tega, kaj želiš doseči. A glede na to, da je naslov dan za dekleta v tehničnih poklicih, je naslov skregan s tem, kar jih učijo oziroma kar so jim predstavili," meni Malnar Štembal. Ob tem razume, da so želeli z dogodkom izpostaviti sproščenost.

"Ne poznam ozadja dogodka in hkrati ne morem soditi po enem njihovem dogodku. Ženske same sebe preveč ocenjujemo in potrebujemo tudi kaj, kar nam dvigne samozavest. Enim lahko to, kako so videti, dvigne samozavest. Mi bi bolj stavili na znanje, recimo da bi jim predstavili vzornice s tega področja, ženske, ki so ustvarile uspešno kariero," razmišlja Malnar Štembal.