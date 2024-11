"Na podlagi pridobljene dokumentacije in zbranih pojasnil ni bilo mogoče potrditi, da bi ministrica ali kdor koli drug vplival na voznika, da naj uporabi modre luči, niti ni bilo mogoče potrditi, da je ministrica ali kdor koli drug pri pripravi dopisa za veleposlaništvo vplival na njegovo pripravo," so danes sporočili iz KPK.

Kot so pojasnili, je bil dopis, ki ga je za veleposlaništvo pripravilo ministrstvo in ga je podpisala državna sekretarka, pripravljen na podlagi vzorcev dopisov, ki jih je vozniku ministrstva posredoval zaposleni na Centru za varovanje in zaščito Generalne policijske uprave, ministrstvo pa je dopis prilagodilo konkretni situaciji.

Izvesti morajo izobraževanje glede uporabe modrih luči

"Ker je KPK pri obravnavi zadeve zaznala različne prakse in stališča organov pri ravnanju v istovrstnih ali podobnih primerih, je ministrstvi za zunanje in evropske zadeve ter za notranje zadeve z dopisom pozvala, naj izvedejo izobraževanje glede uporabe modrih luči v Sloveniji in tujini ter vzpostavijo enotno prakso zaprošanja veleposlaništev za posredovanje pri pristojnih organih," so še navedli.

KPK je postopek uvedla septembra 2024 na lastno pobudo. V predhodnem preizkusu je pregledala javne objave ter pridobila pojasnila in dokumentacijo ministrstva za digitalno preobrazbo glede dopisa, ki ga je to naslovilo na Veleposlaništvo RS na Dunaju, in okoliščinami uporabe modrih luči.

Golob bo ime novega ministra za digitalno preobrazbo sporočil ta teden

Ministrica, ki se je soočala s kritikami na račun domnevno spornega nakupa računalnikov, je po medijskem razkritju tega ravnanja konec septembra sprejela objektivno odgovornost in premierju Robertu Golobu ponudila odstop, ki ga je sprejel. Dogodek se je zgodil 26. maja. "V njem smo v celoti ravnali po ustaljenem protokolu in navodilih, ki smo jih prejeli s strani Centra za varovanje in zaščito," je takrat zatrjevala in pojasnila, da je delegacija ministrstva na poti na letališče na Dunaju obtičala v daljšem zastoju.

Ministrstvo začasno vodi podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič. Golob je v pogovoru za STA pred dnevi povedal, da bo ime novega ministra za digitalno preobrazbo javnosti sporočil ta teden.