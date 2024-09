Nova afera ministrice Stojmenove Duh

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je po navedbah portala N1 maja letos s službenim avtomobilom potovala v avstrijsko prestolnico, od koder je letela v Ženevo. Ker je bila na poti do letališča na avtocesti gneča in bi ministrica lahko zamudila let, je voznik službenega vozila prižgal modre luči in prehitel kolono pred sabo. Tega sicer nikakor ne bi smel narediti.

Voznika službenega vozila je zaradi prehitre vožnje ujel radar, zato je ministrstvo julija dobilo poziv avstrijske policije, naj posreduje informacijo, kdo je vozil in storil prometni prekršek, še piše N1.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je namesto informacije avstrijski policiji poslalo dopis slovenskemu veleposlaništvu na Dunaju in ga pozvalo, naj pristojne avstrijske organe zaprosi, da odstopijo od morebitnega pregona oziroma kaznovanja voznika. V zaprosilu so zapisali, da je bil na avstrijski avtocesti zastoj, zato je službeno vozilo ministrstva obtičalo v koloni. Da ministrica z delegacijo, v kateri je bila sicer le ena zaposlena, ne bi zamudila leta, je moral voznik službenega avtomobila prižgati modre luči, so zapisali.

Veleposlanik na Dunaju ministrstvu: Z vidika ugleda Republike Slovenije kazen poravnajte

Tega sicer nikakor ne bi smel storiti. Iz navedb ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je razvidno, da prižiganje modrih luči razen v primeru, ko je slovensko vozilo vključeno v tujo varovano kolono, ni dovoljeno. Tako pojasnilo so na ministrstvu prejeli tudi od avstrijskega veleposlanika Aleksandra Geržine, poroča N1. Poudaril je, da uporaba modrih luči ni dovoljena niti v Sloveniji, na ozemlju tuje države pa jih slovenska vozila sploh ne bi smela uporabljati.

Na MZEZ so za N1 povedali, da ne vidijo ustrezne pravne podlage za oprostitev kazni, zato so veleposlaniku dejali, naj ministrstvu za digitalno preobrazbo svetuje, da z vidika ugleda Republike Slovenije kazen poravna.

Ministrstvo: Tako so nam svetovali na Centru za varovanje in zaščito

Na ministrstvu za digitalno preobrazbo medtem trdijo, da niso naredili nič narobe, ter s prstom kažejo na Generalno policijsko upravo in na tamkajšnji Center za varovanje in zaščito (CVZ), ki mu je ministrstvo za digitalno preobrazbo v vednost poslalo dopis, naslovljen na veleposlaništvo na Dunaju.

"Zaposleni na ministrstvu so ravnali v skladu z ustaljenim protokolom sodelovanja s Centrom za varovanje in zaščito. Voznik je modre luči vklopil šele po posvetovanju z inšpektorjem tega centra, ki mu je tako ravnanje svetoval," so za N1 navedli na resorju za digitalno preobrazbo.

Na policiji so komunikacijo voznika Stojmenove Duh z inšpektorjem Centra za varovanje in zaščito potrdili, a dodali, da je dosedanje preverjanje pokazalo, da druge navedbe ministrstva za digitalno preobrazbo ne držijo. "Ne glede na vsebino komunikacije zgoraj omenjenih oseb (torej inšpektorja in voznika Stojmenove Duh) gre v konkretnem primeru za ugotavljanje individualne odgovornosti voznika za prekršek. Tudi slovenska policija postopa enako, če je pri nas ugotovljen prekršek in je lastnik vozila tuja pravna oseba ali državni organ," so poudarili na policiji, še poroča N1.