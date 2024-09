Strošek dostave računalnikov upravičencem znaša 10,65 evra na računalnik oziroma dobrih sto tisočakov za deset tisoč računalnikov, so za TV Slovenija potrdili za ministrstvu za digitalno preobrazbo. Preostalih tri tisoč računalnikov so šole prevzele same.

Sicer so pred dnevi na TV Slovenija razkrili še en strošek ministrstva. Ker so računalnike kupili brez operacijskega sistema, nameravajo za namestitev sistema Linux porabiti dodatnih 250 tisočakov. Na večini šol so operacijske sisteme namestili sami.

Ministrica Emilija Stojmenova Duh je za nakup 13 tisoč računalnikov poleg 6,5 milijona evrov odštela še dodatnih sto tisoč evrov za dostavo in 250 tisoč evrov za namestitev operacijskega sistema ter 14 tisoč evrov za najem skladišča, kjer še vedno hranijo osem tisoč računalnikov.

Stojmenovo Duh v petek čaka že druga interpelacija, na kateri bo pojasnjevala nakup spornih računalnikov. Zaenkrat še uživa podporo predsednika vlade Roberta Goloba.