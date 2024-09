Upravičenci lahko še danes oddajo vlogo na tretji poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letošnjem letu. Potem ko v okviru prvega in drugega poziva ni bilo pretiranega zanimanja za računalnike, so na skladu v tretjem pozivu zabeležili velik porast zanimanja.

Tretji poziv za razdelitev računalnikov je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil konec avgusta. S tem pozivom se je bistveno razširil krog upravičencev, saj se nanj lahko prijavijo posamezniki do vključno šestega dohodkovnega razreda, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka.

Prejmejo več kot 150 vlog na dan

Objavo tretjega poziva je zaznamovalo povečano zanimanje za izposojo računalnikov. Kot so sredi septembra na skladu pojasnili za STA, v okviru tretjega poziva prejmejo več kot 150 vlog na dan.

Pred enim tednom so iz ministrstva za digitalno preobrazbo sporočili, da so na vseh treh pozivih za dodelitev računalniške opreme do zdaj skupno prejeli skoraj 17.000 vlog.

Zanimanje za izposojo računalnikov je tako preseglo ponudbo, saj je skupno na voljo 10.000 prenosnih računalnikov. Pri njihovem dodeljevanju bodo prednost sicer imeli upravičenci iz nižjih dohodkovnih razredov.

Računalniki v izposojo za dve leti

Namen pozivov za dodelitev računalniške opreme je povečanje digitalne vključenosti prebivalstva. Izbrani kandidati bodo računalnike prejeli v izposojo za dve leti, to obdobje pa se bo lahko nato na predlog upravičenca podaljšalo. V primeru, da bo po poteku obdobja izposoje knjigovodska vrednost računalniške opreme enaka nič, jo bo sklad upravičencu oddal v trajno last.

Gre za razdelitev 10.000 od skupno 13.000 računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani za 6,5 milijona evrov. Očitki o nepravilnostih, ki so spremljali ta nakup, so bili eden od razlogov, da je Emilija Stojmenova Duh pretekli teden odstopila s položaja ministrice za digitalno preobrazbo.