Razdeljeni skoraj vsi računalniki za socialno šibkejše

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je do četrtka upravičencem vročilo 9.869 računalnikov, še 128 pa jih je v postopku vročanja. Kot so pojasnili za STA, bodo takoj po pravnomočnosti odločb upravičencem razdelili še zadnje računalnike. Skupni stroški projekta so do zdaj znašali nekaj več kot sedem milijonov evrov.