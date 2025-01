Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katerim ministrstvo za digitalno preobrazbo ukinja mehanizem za razdeljevanje računalnikov. Kljub dobrim namenom se je mehanizem izkazal za preveč okornega, administrativno zahtevnega in počasnega, so sporočili po seji vlade.

V okviru mehanizma, ki ga je vzpostavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, so zagotovili možnost izposoje računalniške opreme ranljivim skupinam prebivalstva. Na tri javne pozive javnega sklada je lani prispelo več kot 20 tisoč vlog, izdali pa so dobrih osem tisoč pozitivnih odločb.

Kot so po seji vlade zapisali v sporočilu za javnost, je mehanizem kljub dobrim namenom naletel na operativne izzive. "Ob velikem številu prispelih vlog se je izkazal za preveč okornega, administrativno zahtevnega in počasnega. To je otežilo delovanje javnega sklada in bistveno podaljšalo čas obdelave vlog ter izdaje odločb o dodelitvi opreme," so pojasnili.

Predlagana novela zakona zato predvideva ukinitev omenjenega mehanizma. Upravičencem pa se bo računalnike takoj po vročitvi dodelilo v trajno last.

Novelo zakona, ki bo ukinila mehanizem, je v začetku decembra med predstavitvijo pred pristojnim odborom DZ napovedala nova ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer.