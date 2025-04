Mama aretirana, potem ko je hčerkama zaplenila tablična računalnika

Učiteljica zgodovine in mama dveh hčerk Vanessa Brown iz Združenega Kraljestva je za The Guardian povedala, da je bila aretirana, potem ko je svojima hčerkama zaplenila njuna tablična računalnika.

Petdesetletna Vanessa Brown je 26. marca nekaj ur preživela v celici, potem ko je svojima hčerkama zaplenila tablična računalnika. Povedala je, da je napravi vzela, da bi svoji hčerki spodbudila, da se osredotočita na šolske naloge. S pametnima napravama v roki je odšla k mami na kavo.

Policija je napravam sledila do hiše njene matere v Cobhamu v Surreyju. Ker je posumila, da je 50-letnica napravi ukradla, jo je pridržala in jo v priporu zadrževala več ur. "Policisti niso niti pomislili, da je bil njihov odziv pretiran. Bilo je popolnoma neprofesionalno. Z mojo mamo, ki je v svojih 80. letih, so govorili, kot da bi bila kriminalka," je povedala.

Vzeli so ji prstne odtise, nato so jo namestili v celico

Policija v Surreyju je sporočila, da je iskanje naprav začela, potem ko je moški v 40. letih prijavil "potencialno krajo" dveh tabličnih računalnikov. "To je vodilo policiste, da so izvedli nadaljnje preiskave na drugem naslovu, kjer so 50-letno žensko iz Cobhama zaslišali in jo, ker predmetov ni želela vrniti, pridržali," je povedal poveljnik policije v Surreyju Aimee Ramm. Kako je moški za to vedel, ni znano.

Brown je za LBC povedala, da so jo odpeljali na policijsko postajo v Stainesu, kjer so jo preiskali in ji vzeli prstne odtise ter skrbniške posnetke, nato so jo namestili v celico.

Petdesetletnica je bila izpuščena skoraj 12 ur po tem, ko so jo obiskali policisti, med pogoji izpustitve pa so ji določili tudi, da ne sme govoriti s tistimi, ki so del preiskave, torej tudi s svojima hčerkama ne. Na koncu je policija vendarle ugotovila, da sta napravi pripadali njenima otrokoma in da ju je imela pravico zapleniti.