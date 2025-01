Odkup terjatev – hitro do likvidnosti brez tveganja

Odkup terjatev je vse bolj priljubljena rešitev za podjetja, ki želijo izboljšati svojo finančno likvidnost in se izogniti tveganju neplačil. Na ta način lahko podjetje hitro pridobi denarna sredstva, ki jih potrebuje za nemoteno poslovanje. A kaj točno pomeni odkup terjatev in kako deluje v praksi? Več v nadaljevanju.

Kaj je odkup in prodaja terjatev?

Odkup terjatev je finančni postopek, pri katerem podjetje proda svoje neplačane račune (terjatve) specializirani družbi, finančni instituciji ali pravni osebi, ki so imenovane faktor. Ta prevzame odgovornost za izterjavo terjatev. Podjetju, ki terjatve proda, izplača več kot polovični del vrednosti računa, preostanek pa navadno po plačilu dolžnika. To izvornemu podjetju omogoča, da takoj dobi sredstva, potrebna za poslovanje, namesto da bi čakalo na plačilo svojih kupcev.

Odkup terjatev je primeren predvsem za podjetja, ki imajo dolge plačilne roke, saj jim omogoča, da ohranijo likvidnost in stabilno poslovanje. Uporablja se lahko v različnih panogah.

Postopek odkupa terjatev

Podjetje svojemu kupcu zagotovi blago ali opravi storitev in izda račun z določenim rokom zapadlosti.

Zaradi potrebe po hitri likvidnosti podjetje faktorju posreduje predlog za odkup terjatev , ki temelji na izdanem računu.

, ki temelji na izdanem računu. Faktor preveri finančno zanesljivost dolžnika in določi pogoje, pod katerimi bo izveden odkup terjatev.

Sledi priprava in podpis pogodbe o odstopu terjatev , ki jo skleneta podjetje in faktor. V njej se dogovorita o znesku, roku celotnega plačila, obrestih in preostalih podrobnostih, ki zavarujejo njune pravice in dolžnosti.

, ki jo skleneta podjetje in faktor. V njej se dogovorita o znesku, roku celotnega plačila, obrestih in preostalih podrobnostih, ki zavarujejo njune pravice in dolžnosti. Faktor nakaže podjetju dogovorjeni znesek, ki predstavlja določeno vrednost računa, zmanjšano za stroške in provizijo.

Faktor (ali podjetje kot odstopnik) obvesti dolžnika o prenosu terjatve. Dolžnik nato ob zapadlosti računa poravna celoten znesek neposredno faktorju.

Kdo lahko prodaja terjatve in kdo jih kupuje?

Terjatve lahko prodajajo podjetja vseh velikosti, od majhnih in srednjih podjetij do velikih korporacij, ki želijo izboljšati svojo likvidnost ali se zaščititi pred tveganjem neplačil. Prodaja terjatev je še posebej privlačna za podjetja, ki poslujejo z dolgimi plačilnimi roki ali imajo težave z zamudami pri plačilih svojih kupcev.

Kupci terjatev so najpogosteje specializirane finančne institucije, kot so faktoring družbe, ki se osredotočajo na hitro in učinkovito upravljanje odkupa in izterjave terjatev. Poleg njih so pomembni igralci na tem trgu tudi banke. Vse pogosteje se dogaja, da terjatve kupujejo tudi druga velika podjetja, ki v tem vidijo priložnost za donosno naložbo.

Prednosti odkupa terjatev

Odkup terjatev prinaša številne prednosti tako za podjetje, ki terjatve proda, kot za kupca terjatev. Gre za obojestransko koristen proces. Prodajalec terjatev lahko hitro izboljša svojo likvidnost, saj dobi denarna sredstva že pred zapadlostjo računov, kar mu omogoča nemoteno poslovanje. Poleg tega se z odkupi terjatev zmanjša tveganje neplačil, še posebej pri faktoringu brez regresne pravice, kar podjetju prinese večjo finančno stabilnost. Prav tako podjetju prihrani čas in trud, saj za izterjavo dolgov poskrbi kupec terjatev. Podjetju se tako ni treba ukvarjati z morebitnimi neplačniki.

Na drugi strani ima kupec terjatev (faktor) možnost zaslužka z izterjavo terjatev in zaračunavanjem provizij, poleg tega pa si lahko z nakupom terjatev zagotovi nove poslovne priložnosti in dolgoročne odnose s partnerji.

Pred odločitvijo in podpisom pogodbe (ne glede na to, na kateri strani ste) svetujemo, da se posvetujete z nekom, ki ima vsa potrebna znanja in izkušnje na tem področju. Temeljito preučite vse vidike.

