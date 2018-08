Lani navduševal Čehe, a to je zgodovina: Kot tujec se moram dokazovati iz dneva v dan

Foto: HZS/Drago Cvetanovič Reprezentančni hokejski branilec Matic Podlipnik je na Češkem, kjer z nekaj premori igra vse od sezone 2012/13, pred novim klubskim poglavjem. V zadnji sezoni je kolektivu Karlovy Vary iz druge lige po kakovosti pomagal med češko klubsko smetano, Extraligo. S svojimi predstavami, številke so spominjale na napadalca, je prepričal vodstvo kluba, da je z njim podaljšalo sodelovanje in da bo tako prvič zaigral v najkakovostnejšem češkem klubskem hokejskem tekmovanju. Kot pravi, je pripravljen na višjo raven, ki jo bo okusil s še enim slovenskim branilcem Sabahudinom Kovačevićem, s katerim sta zadnjih dneh sodelovala na domačem turnirju na Bledu, kjer sta s soigralci končala na tretjem mestu. Šestindvajsetletni olimpijec, ki pravi, da je njegov napredek posledica določene mere svobode v igri, se je razgovoril o svojem napredku, pričakovanjih kluba, pa tudi mestu Karlovy Vary, v katerem se včasih počuti, kot bi bil v Rusiji.

Verjetno se je bilo lepo vrniti v domovino, na Bled, pa čeprav je za vašim moštvom v tem pripravljalnem obdobju precej preizkusov? V slabih treh tednih so Karlovy Vary odigrali devet pripravljalnih srečanj, na nekaterih ste sicer vi dobili počitek.

Turnir je zagotovo prišel prav, vedno smo veseli, če se lahko vrnemo domov. Lepo je, da smo nekoliko zamenjali okolje in nasprotnike, da smo videli, kako igrajo v drugih ligah. Rezultat na tem turnirju ni bil povsem v ospredju, seveda želiš zmagati na turnirju, a če bi bilo to v prvem planu, bi verjetno tudi malo drugače razporedili treninge.

Zelo veliko namreč treniramo, vsaj dvakrat na teden igramo pripravljalne tekme. Zdaj smo imeli tri v petih dneh. Trener in vodstvo sta sprejela takšno odločitev, za katero vedo, da nam bo med sezono prišla prav. Utrujenost je prisotna, a to ni izgovor za predstave. To moramo prestati, da bomo dobro pripravljeni na sezono. Trener nam nameni tudi počitek, saj imamo šest linij, 33 igralcev. Nekateri so tokrat ostali doma, prvi vratar in dva napadalca, pretekli teden pa sva prosto dobila midva z Budom (Sabahudinom Kovačevićem, op. a.).

Hokejisti Karlovy Vary so v boju za 3. mesto na Bledu po podaljšku strli Jesenice:

Letos bosta s Sabahudinom prvič igrala v Extraligi. To bo nekaj novega za vas. Velik izziv?

Zelo sem vesel, da smo lansko sezono izpolnili cilj in se vrnili v Extraligo. To je bil dolga leta moj osebni cilj, igrati v tej ligi. Dolgo sem že na Češkem, zdaj sem ga končno uresničil. Vesel sem, da so izrazili željo, da oba z Budom ostaneva pri njih. Zdaj je na naši ekipi, da pokaže, da lahko igra v tem tekmovanju, v katerem je bil ta klub pred izpadom vrsto let. Prepričan sem, da bomo to pokazali, to smo pokazali že na dozdajšnjih prijateljskih tekmah. Veselim se začetka sezone.

Tako za Podlipnika kot Kovačevića bo to prva sezona v češki Extraligi. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Kakšna bo vaša vloga v ekipi?

Moja vloga se bistveno ne bo spremenila. Je pa tako, da sem še vedno tujec, ki se mora dokazovati iz dneva v dan. Če bom izpolnil pričakovanja kot preteklo sezono, bo v redu in bom veliko igral. A saj vemo, če si tujec in če ne dosežeš pričakovanj, veliko časa za dokazovanje nimaš. Treba bo igrati tako dobro kot lani, pa čeprav raven višje. Menim, da sem dobro pripravljen. Poleti sem trdo treniral, tako da nimam pomislekov, da mi ne bi uspelo tudi v Extraligi.

Lani vam je šlo odlično, vaše številke so bile podobne tistim napadalca. Med branilci ste po rednem delu lige končali na tretjem mestu, sicer pa ste bili na vrhu tako po številu zadetkov kot podaj …

Res sem bil zelo vesel, da mi je uspevalo. Dobro sem se ujel v ekipi. Naša linija je dobro delovala. Moram poudariti, da te številke niso bile zgolj moja zasluga. Začetek sezone je bil res odličen, ne bi si mogel želeti boljšega uvoda. A to je zgodovina. Lahko pa seveda gradim na tem. Zakaj pa ne bi bilo letos podobno ali pa še bolje? Glavni cilj je, da bodo v klubu z menoj zadovoljni, da bo ekipa igrala dobro, da bomo konkurenčni, da izpolnimo cilj, ki smo si ga zadali pred sezono.

"Začetek sezone je bil res odličen, ne bi si mogel želeti boljšega uvoda. A to je zgodovina. Lahko pa seveda gradim na tem. Zakaj pa ne bi bilo letos podobno ali pa še bolje?" je zadovoljen s prikazanim v lanski sezoni, a se zaveda, da ga letos čaka nova zgodba, na višji tekmovalni ravni, ki bo zahtevala novo dokazovanje. Foto: Vid Ponikvar

In ta je? Obstanek med elitno druščino?

Potihoma upamo na uvrstitev v končnico, kamor se prvih šest po rednem delu uvrsti samodejno. Od sedmega do desetega pa potem igrajo za dve prosti mesti v končnici. Želimo si uvrstitev v končnico in se s tem izogniti baražu, tekmam za obstanek v tej ligi. To je naš glavni cilj.

Lani je v Extraligi od Slovencev konstantno igral le Blaž Gregorc, letos vas več. Spodbudno.

Vsekakor je lepo in pozitivno, da je v tej ligi vse več Slovencev. Gre za kakovostno ligo, v kateri lahko dobiš veliko izkušenj in rasteš kot igralec, tako da je to odlično. Teh tekem se vedno veseliš, ker veš, da si pred tekmo ali po njej lahko izmenjaš nekaj besed z reprezentančnimi soigralci. Ko si enkrat na ledu, pa pozabiš, da je nasproti nekdo, ki ga poznaš, igraš z njim v reprezentanci.

Omenili ste rast. V čem ste v zadnjem času najbolj napredovali?

Zadnji dve sezoni, sploh v Lyonu, sem dobil svobodo, da lahko igram, ne ravno svojega hokeja, seveda se moraš prilagoditi ekipi, a da sem se kot branilec lahko priključeval napadu. Da ni starega hokeja, da je branilec vselej zadaj, saj grem rad v napad, sem ofenzivno usmerjen. V Franciji sem dobil ta prostor in ga izkoristil.

Tudi lani na Češkem je bilo podobno. Trener ima rad moderen hokej. Dopuščal mi je, da sem se priključeval napadu. S tem sem precej napredoval v igri, posledično so prišli tudi zadetki. Če bi bila moja naloga zgolj branjenje, bi težko pokazal, v čem vse sem dober. Tudi številke ne bi bile takšne, kot so bile. Všeč mi je ta sistem hokeja, da se priključujem napadu, da se kdaj z napadalcem zamenjava. S tem sem klubu po mojem mnenju kar precej pomagal v napadu, pa tudi svojo igro v napadu sem izboljšal.

Napredek v svoji igri pripisuje določeni meri svobode, ki jo je dobil tako predlani v Franciji kot lani na Češkem. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Kako stoji klub, so stvari urejene, kot morajo biti?

Moram reči, da lani in letos nismo imeli nobenih težav. Glede osnovnih stvari niti ne pomisliš, da bi kdaj bilo kaj narobe, kot smo včasih. Veliko nas je namreč šlo skozi šolo v Ljubljani in na Jesenicah. Fanti sicer zdaj pravijo, da stvari gredo na bolje. Kar pa se tiče Češke, je res vse urejeno, brez zamud, tako da sem zadovoljen.

Češko dobro poznate, dolge ste že tam. Kakšno mesto je Karlovy Vary, kakšni so navijači vašega kluba? "Veliko je Rusov. Ko hodiš po mestu, je vse dvojezično, tako da se včasih počutim kot v Rusiji," o mestu Karlovy Vary, ki ima okoli 50 tisoč prebivalcev in slovi po toplicah, pravi Podlipnik. Foto: Getty Images

Karlovy Vary so po sezoni 2016/17 izpadli v drugo ligo, pred tem so več kot desetletje igrali v Extraligi, v kateri pa niso bili preveč konkurenčni in so se tudi bojevali za obstanek, tako da navijačev ni bilo veliko. Vsako tekmo so skorajda izgubili.

Lani pa je vse skupaj malo zaživelo. Navijači so se, čeprav smo igrali v nižji ligi, začeli vračati na hokej. V tekmah za preboj med Extraligo se je število še stopnjevalo. Dvorana je bila razprodana vsako tekmo. Na dodatnih bojih smo imeli tudi največji obisk. Navijači pač, tako kot pri mnogo klubih, pridejo, če dobro igramo, sicer pa lahko hitro odidejo.

Mesto Karlovy Vary je zelo rusko, veliko je Rusov, ki so pokupili veliko stavb. Ko hodiš po mestu, je vse dvojezično, tako da se včasih počutim, kot bi bil v Rusiji (smeh, op. a.). Sicer pa je to precej majhno, a lepo in zgodovinsko mesto, z veliko toplicami.

Dvorana med tekmami za vrnitev v Extraligo je bila razprodana:

