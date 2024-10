Jeseničani na zahtevnem gostovanju

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo zvečer gostovali pri vodilnem moštvu lige Kitzbüheler EC, za katerega igra slovenski branilec Matic Podlipnik. Avstrijska zasedba ima na računu dve tekmi in devet točk več od železarjev. Podlipnik in druščina so v tej sezoni izgubili le proti Celjanom, ki bodo v nedeljo ob 18. uri gostili Merano.