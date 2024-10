Ritten preprečil jeseniško napredovanje

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na odločilni tretji tekmi drugega kroga celinskega pokala s 3:5 izgubili z gostiteljem Rittnom in ostali brez napredovanja v tretji krog. Italijansko moštvo je po zmagi turnir končalo na prvem mestu in si priigralo novembrski turnir na Slovaškem.

V soboto so železarji premagali ukrajinski Sokol Kijev s 5:2. V petek so že premagali hrvaški Sisak s 3:1. Tudi Ritten je do današnjega medsebojnega obračuna zbral dve zmagi, najprej je tesno s 5:4 premagal ukrajinsko ekipo, potem pa z 10:2 še Sisak. Slovenska in južnotirolska ekipa sta tako v medsebojnem dvoboju odločali o prvem mestu. Do tretjega so prišli Hrvati, ki so danes popoldne Ukrajince premagali s 4:2.

Začetek tekme je pripadel gostiteljem, ki so v šesti minuti izkoristili igralca več in prvič premagali Žana Usa. A so železarji še v prvi tretjini izenačili, v 16. minuti je zadel Luc Slivnik. Tudi v nadaljevanju je slovenska ekipa morala loviti južnotirolsko, ta je spet povedala že v 22. minuti, Alan Lobis pa je nato v 23. povišal na 3:1. A so potem podobno hitro gostje vrnili udarec. Erik Svetina je ob izenačenih močeh na ledu znižal v 28. minuti, tri minute pozneje pa so Jeseničani prvič na tekmi izkoristili "power play", zadel je Santeri Sillanpää.

V zadnji tretjini so imeli Jeseničani lepo priložnost za še kakšen gol z igralcem več, a so se domači ob dveh zaporednih izključitvah ubranili. So pa nato tudi sami ostali brez doseženega gola ob svoji prednosti. V 51. minuti, ko so bile moči na ledu že izenačene, pa je nato za Ritten zadel Kevin Fink. Manj kot dve minuti pred koncem je nato Diego Cuglietta povišal na 5:3 in gostje so se znašli pred težko nalogo; Us je minuto in pol pred koncem zapustil vrata, a spremembe izida ni bilo, tako da so domači slavili na tekmi in turnirju.

Zmagovalec jeseniške skupine C se je uvrstil v tretji krog v skupino E, kjer so že slovaški klub Vlci Žilina kot gostitelj ter kazahstanski Arlan in valižanski Cardiff.

Drugo vstopnico za napredovanje si je priigral romunski Brasov. Foto: Sportida

Tudi v Romuniji napredovanje gostiteljev

Vzporedno s turnirjem v Rittnu je skupina D drugi krog celinskega pokala igra v Romuniji, kjer so igrali gostitelj Corona Brasov latvijski HK Mogo, madžarski Ferencvaroš in litovski Energija Elektrenai. Napredoval je Brasov, tretji krog bo igral na Danskem.

V prejšnji sezoni je slavil kazahstanski klub Nomad, ki je na finalnem turnirju premagal Cardiff, Katovice in danski Herning. Novi zmagovalec bo znan po turnirju, ki bo med 16. in 19. januarjem prihodnje leto.

Celinski pokal, 2. krog, tretje tekme

Nedelja, 20. oktober:

Lestvica:

