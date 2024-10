Jeseničani do nove zmage, o napredovanju bo odločal nedeljski večer

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so po uvodni zmagi na turnirju drugega kroga celinskega pokala nad KHL Sisak premagali tudi drugega tekmeca, ukrajinski Sokol Kijev (5:2) in tako držijo niti glede napredovanja v svojih rokah. Odločilna za prvo mesto in napredovanje bo namreč nedeljska večerna tekma, ko se bodo ob 20. uri pomerili z gostiteljem Rittnom. V tretji krog tekmovanja vodi le prvo mesto.

Potem ko so lani slovenske barve v celinskem pokalu branili Celjani, so se tokrat v tekmovanje po dobrem letu vranili člani Jesenic. Drugi krog celinskega pokala igrajo v Rittnu, kjer se v skupini C merijo z dvema predstavnikoma iz alpske druščine (Ritten in Sisak) in ukrajinskim Sokol Kijev. Prvi dve nalogi so opravili z rezultatsko odliko. Po KHL Sisak so premagali tudi Sokol.

Jeseničani so dobro začeli sobotni obračun in povedli že po treh minutah in pol igre, ko je zadel Erik Svetina. V uvodni tretjini sta bili ekipi še nekoliko enakovredni, vseeno pa je slovenska zasedba podvojila vodstvo ko je bil v 17. minuti natančen Tjaš Lesničar. Dobro minuto pred koncem prve tretjine je Sokol znižal zaostanek po golu Viktorja Zaharova.

Ukrajinsko moštvo so premagali s 5:2. Foto: Printscreen V drugi tretjini so Jeseničani imeli več priložnosti in hitro pobegnili na tri gole prednosti, potem ko sta bila v razmaku minute natančna Svetina s svojim drugim golom (24.) in Tadej Čimžar (25.). Vseeno Jeseničani še niso bili povsem varni, v 29. minuti je na 2:4 znižal Roman Blahji. A še pred sklepno tretjino so hokejisti Jesenic obnovili prednost treh zadetkov, ko je za 5:2 v 39. minuti zadel Finec Santeri Sillanpää. Zadnjih 20 minut pa ni več ponudilo zadetkov in Jeseničani so se lahko veselili druge zmage, kar pomeni, da se bodo v nedeljo zvečer z Rittnom pomerili za prvo mesto in napredovanje.

V tretji krog tekmovanja bo napredoval zmagovalec turnirja v Italiji. Ta se bo nato novembra v naslednji fazi meril z gostiteljem, slovaško Žilino, kazahstanskim Arlanom in valižanskim Cardiffom.

Druga skupina v Romuniji

Vzporedno s turnirjem v Rittnu skupina D drugi krog celinskega pokala igra v Romuniji, kjer se gostitelj Corona Brasov meri z latvijskim HK Mogo, madžarskim Ferencvarošem in litovsko Energijo Elektrenai. Zmagovalec bo tretji krog igral na Danskem.

V prejšnji sezoni je slavil kazahstanski klub Nomad, ki je na finalnem turnirju premagal Cardiff, Katovice in danski Herning. Novi zmagovalec bo znan po turnirju, ki bo med 16. in 19. januarjem prihodnje leto.

Celinski pokal, 2. krog, druge tekme

Sobota, 19. oktober:

Lestvica: