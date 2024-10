Strelske vaje Jeseničanov, ki so se znesli nad Meranom

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so se po tednu, v katerem so se potegovali za napredovanje v tretji krog celinskega pokala, a jim to po porazu z Rittnom ni uspelo, uspešno vrnil v tekmovalni ritem alpske lige. Na domačem ledu so Merano premagali s kar 9:0 in vknjižili šesto zmago na sedmi tekmi. Celjani bodo v petek gostovali pri drugi ekipi Salzburga.

Že v prvi tretjini so dosegli štiri gole, strelci so bili Gregor Koblar, Luc Slivnik, Erik Svetina in Olli Valtola. V prvi polovici druge tretjine sta mreži mirovali, ko pa je Tjaš Lesničar izkoristil številčno premoč, se je Gorenjcem spet odprlo. Do konca tretjine so zadeli še Jaka Šturm, Žan Špari Leben in Ožbe Šlibar, zadnja dva sta bila uspešna po menjavi italijanskega vratarja.

V zadnjem delu so gostitelji nekoliko stopili s plina, v predzadnji minuti pa vendarle dosegli še en gol, drugič na tekmi je mrežo zatresel Finec Valtola.

Za Jeseničane je bila to šesta zmaga v ligi, tretja po rednem delu, z njo so se prebili na tretje mesto ligaške razpredelnice.

