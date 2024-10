Celjani po preobratu in loteriji do zmage v Italiji

Hokejisti HK RST-Pellet Celje so se vrnili na zmagovite tirnice. Pri Cortini so še dobro minuto pred koncem rednega dela zaostajali z 1:2, nato pa z golom Bogdana Panašenka izsilili podaljšek, po katerem zmagovalca še ni bilo, tako da so odločali kazenski streli, po teh pa so se po golu Tiana Hebarja zmage s 3:2 veselili Celjani. Ti se morajo še naprej znajti brez poškodovanega Mihe Logarja, obolelega prvega vratarja Jakoba Branderja, manjkal pa je tudi poškodovani napadalec Jure Povše.

Celjani so na prejšnji tekmi doma klonili pred Vipitenom. Potem ko so že vodili s 3:0, so na koncu izgubili s 4:6. Danes so potek tekme obrnili, saj so bili sami tisti, ki so lovili in uspešno ujeli tekmece.

V drugi tretjini je z igralcem več zadel Maks Bukovec, a so domači še v tem delu igre spet vodili. V zadnji tretjini je Cortina zadržala vodstvo do 59. minute. Celjani so poldrugo minuto pred koncem iz vrat potegnili Jako Gajška, igralca več v polju pa je 20 sekund pozneje izkoristil Bogdan Panašenko. Dve točki je Celjanom nato zagotovil edini uspešni izvajalec Tian Hebar.

Celjsko moštvo je nastopilo oslabljeno, iz ekipe so sporočili, da bo zaradi poškodbe gležnja dlje časa manjkal Miha Logar, vratar Jakob Brandner in napadalec Jure Povše pa sta današnjo tekmo izpustila zaradi bolezni in poškodbe.

Naslednja tekma celjsko ekipo, ki je zdaj z 11 točkami na osmem mestu, čaka v petek, ko bo gostovala pri mladi salzburški ekipi.

