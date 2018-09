Slovenci zbirali zmage na pripravljalnih turnirjih

Zmagovalec turnirja v nizozemskem Heerenveenu je nemški prvoligaš Bremerhaven, za katerega igrata slovenska reprezentančna napadalca Miha Verlič in Jan Urbas. V nedeljskem finalu so se udarili s klubskim nasprotnikom Krefeldom in ga premagali s 6:3. Urbas je k zmagi prispeval gol za vodstvo z 2:1. Na sobotni tekmi, ko so s 4.1 odpravili nasprotnika iz elitne nemške lige DEL Düsseldorfer, sta plošček v gol poslala oba legionarja. Verlič je zadel za 2:0, Urbas pa je postavil končni rezultat.

Zmage v finalu turnirja v spomin na madžarsko legendo Gaborja Ocskaya v Szekesfehervarju so se veselili gostitelji, za katere igra Anže Kuralt. Madžari so s 4:3 strli lanskega zmagovalca Medveščak, pri katerem igrata Mark Čepon in Nik Simšič.

Domačini so v sobotnem "polfinalu" s 6:3 premagali prvaka Alpske lige Asiago, Zagrebčani pa so z 2:1 strli slovenski Grenoble (Edo Terglav, Boštjan Goličič, Aleksandar Magovac). Ta je v tekmi za tretje mesto s 6:2 premagal Asiago, Goličič je prispeval gol.

Luka Gračnar je v četrtek debitiral za Poprad in vknjižil zmago s 3:1 nad DVTK Žige Panceta. V nedeljo je branil v finalu pokala Tater in svojemu moštvu pomagal do zmage na turnirju. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Poprad Luke Gračnarja je v soboto igral s češkim prvoligašem Vitkovice in izgubil po kazenskih strelih, a kljub porazu zaigral v nedeljskem finalu pokala Tater, v katerem je s 4:1 ugnal EBEL-ligaša iz Znojma in osvojil turnir. Gračnar je branil celotno srečanje in prejel en gol.

Peto mesto je na pokalu osvojil Klemen Pretnar s Košicami, ki je v nedeljo po kazenskih strelih s soigralci ugnal Vitkovice.

Gradec Kena Ograjenška je v soboto v Mariboru, ki je gostil Poletno ligo Rudi Hiti palice prekrižal z MAC Budapest in zmagal s 4:1.

Grčnar ob debiju igralec tekme

Na pokalu Tater je v četrtek potekal obračun s slovenskim pridihom. Pomerila sta se Poprad vratarja Luke Gračnarja in DVTK Jegesmedvek napadalca Žige Panceta. S 3:1 so slavili Slovaki, za katere je debitiral slovenski čuvaj mreže in bil izbran za igralca tekme svojega moštva. Oba legionarja bosta s svojima kolektivoma igrala v slovaški Extraligi.

Pavlinovim skalp KHL-ovca

Bled je v četrtek gostil člana elitne finske Liige KooKoo, pri katerem kot pomočnik glavnega trenerja deluje pomočnik v slovenski izbrani vrsti do 20 let Lovro Bajc. Finci so se udarili z Gradcem Kena Ograjenška, ki je prav ta dan praznoval 27. rojstni dan. Avstrijci so se dobro upirali favoriziranim Severnjakom, se po zaostanku z 1:3 priključili na 3:3, nato pa v podaljšku izgubili s 3:4.Branilec Miha Štebih se je s češkim drugoligašem Duklo Trenčin zoperstavil prvoligašu Zlinu in mu s soigralci priznal premoč s 3:5. Štajerec se ni vpisal med strelce ali podajalce.Še en branilec je v četrtek odigral pripravljalno srečanje. Klemen Pretnar se je s Košicami udaril z Znojmom in po podaljšku izgubil (3:4). Gorenjec je vknjižil podajo za izenačenje na 2:2.

Odlični dnevi so za češkim drugoligašem Češke Budejovice, za katerega igra slovenski branilec Žiga Pavlin. Pretekli teden so dvakrat zanesljivo odpravili nemškega drugoligaša Lausitzer Füchse, najprej s 5:1 in nato še s 6:1. Pavlin je ob drugi zmagi vknjižil eno podajo.

Žiga Pavlin je s soigralci češkega drugoligaša premagal KHL-ovca Amur Habarovsk. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Do KHL skalpa pa je moštvo, ki se bo poskušalo prebiti med češko elito, prišlo v ponedeljek, ko je na kolena spravilo KHL-ovca Amur iz Habarovska, za katerega je ob svojem debiju v tem tekmovanju igral Jan Muršak. Čehi so Ruse premagali s 4:2, 33-letni Slovenec se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Tičar z zmagovitim prvencem, "Nemca" sta osvojila turnir

Hokejski napadalec Rok Tičar je na ponedeljkovi tekmi, zadnji na memorialnem turnirju Nikolaja Puchova v Sankt Peterburgu, vknjižil prvenec v dresu kitajskega KHL-ovca Kunlun Red Star. Gorenjec je na obračunu s klubom Severstal Čerepovec zadel za vodstvo z 2:1 in podal za 3:1.

Rok Tičar je na obračunu s Severstalom vknjižil prvi zadetek v dresu Kunluna. Foto: Vid Ponikvar

Tičar in soigralci so se za konec turnirja veselili visoke zmage (5:1), s katero bi lahko potrdili drugo mesto. Kunlun je na štirih tekmah trikrat zmagal (3:2 proti Sočiju, 2:1 po podaljšku z Jokeritom) in izgubil z gostiteljem, favoriziranim SKA Sankt Peterburg, ki pred zadnjim obračunom ni poznal poraza. Kitajski kolektiv bo sezono KHL začel 3. septembra pri Jokeritu.

Zmagovito je predsezono končal tudi drugi slovenski predstavnik lige KHL, Robert Sabolič, ki je na turnirju v Moskvi s Torpedom iz Nižnega Novgoroda z 2:1 premagal Traktor Čeljabinsk in končal na drugem mestu. Saboliča, ki tokrat ni sodeloval pri zadetkih ali podajah, in soigralce prva tekma sezone KHL čaka 3. septembra, ko bodo gostili zahtevnega tekmeca, SKA Sankt Peterburg. Robert Sabolič je s Torpedom Nižnim Novgorodom končal na drugem mestu turnirja. Foto: Sportida

Urbas in Verlič v finalu odpravila Kuralta

Uspešen konec tedna je za slovenskima napadalcema Janom Urbasom in Miho Verličem, ki sta z nemškim prvoligašem Bremerhavnom osvojila turnir Müller’s Fanshop-Cup. Za uvod so s 5:2 premagali gostitelja, predstavnika nemške druge lige Dresdner Eislowen, v finalu pa so se nato srečali z madžarskim EBEL-ligašem Fehervarjem.

Jan Urbas je v pripravah na novo sezono dobro razpoložen. Foto: Vid Ponikvar

Tudi z Madžari, za katere letos igra reprezentančni napadalec Anže Kuralt, so zanesljivo opravili in slavili s 5:1. Urbas je na prvi tekmi zadel za 2:0 in podobno kot Verlič s podajo sodeloval pri vodstvu za 1:0. Urbas se je na tekmi za prvo mesto podpisal pod zmagoviti zadetek (zadel je za 2:0). Kuralt, ki je v finalu priznal premoč reprezentančnima soigralcema, je na uvodni tekmi turnirja (po kazenskih strelih so s 4:3 premagali nemškega prvoligaša Krefeld Pinguine) v statistiko vpisal dve podaji.

Do zmage na turnirju so konec tedna prišli tudi trije Slovenci v vrstah Medveščaka (pomočnik trenerja Marcel Rodman, napadalec Nik Simšič, branilec Mark Čepon).

