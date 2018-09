Olimpija preverila teren za pokal in visoko zmagala

Hokejisti HK SŽ Olimpija so odigrali zadnjo pripravljalno tekmo pred prihajajočim Pokalom Slovenije, ki ga bo med sredo in soboto gostil Kranj. Zmaji so kranjske orle v gosteh pričakovano premagali, slavili so s 6:0.

Ljubljančani so si že v drugi polovici uvodne tretjine v Kranju, kjer je igralna površina manjša, priigrali visoko vodstvo. Po zadetkih Saše Rajsarja, Martina Bohinca, Luke Zorka in Nejca Brusa v razmiku šestih minut so se na odmor odpravili z vodstvom 4:0. V drugi tretjini sta v 19 sekundah zadela še Aleš Kranjc in Mark Sever, ki je postavil končnih 6:0. Tilen Spreitzer je v vratih Olimpije ostal nepremagan.



Kranjčani, ki so sredi tedna s 3:1 premagali HK Slavija Junior, bodo prihodnji teden gostili Pokal Slovenije, žreb parov bo v ponedeljek.

V petek so bili na delu tudi oklepniki HK Slavija Junior in HKMK Bled, s 5:1 so zmagali Založani. Vsi zadetki so padli v zadnji tretjini.

Pripravljalna tekma, petek, 31. avgust



HK Triglav Kranj : HK SŽ Olimpija 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)

Rajsar 13., Bohinc 14., Zorko 16., Brus 19., Kranjc 24. (PP1), Sever 24.



HK Slavija Junior : HK MK Bled 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)

Gorše 42., 50., Čampa 47., 49., Pogačar 57.; Mašič 51.

Jeseničani izgubili pri novem selektorju, mladih železarjev ne bo na pokal

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v četrtek v Italiji odigrali pripravljalno srečanje proti Wipptal Broncos Weihenstephan, ki ga vodi novi selektor risov Ivo Jan, in po kazenskih strelih izgubili z 1:2.

Jeseničani so na pripravljalnem srečanju v Italiji izgubili po kazenskih strelih. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenski državni in pokalni prvaki HDD Sij Acroni Jesenice so v četrtek nadaljevali serijo pripravljalnih tekem pred novo sezono. Železarji so gostovali pri Wipptal Broncos Weihenstephan iz Sterzinga, ki ga kot trener vodi novi selektor slovenske hokejske reprezentance Ivo Jan, zanj pa drugo leto zapored igra Jure Sotlar.

Gorenjsko moštvo je prek Jake Šturma povedlo, a so nato gostitelji izenačili in izsilili podaljšek. Zadetka v podaljšani igri ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli (uspešen je bil Sotlar), po katerih je zmaga ostala doma.

V torek doma, nato na pokal

Nov preizkus čaka Jeseničane v torek, ko bodo ob 19.30 doma gostili Zell am See.

To pa ne bo edina tekma varovancev Gabra Glaviča v prihodnjem tednu. Sodelovali bodo tudi na Pokalu Slovenije, ki bo med sredo in soboto potekal v Kranju, kjer bodo branili lansko zmago.

Prihodnji teden bodo branili pokalno lovoriko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Žreb pokala bo v ponedeljek. V Kranju bo, za razliko od prvotnih napovedi, sodelovalo sedem klubov, in sicer HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija, HK Slavija Junior, HK Triglav Kranj, HK ECE Celje, HK MK Bled in HDK Maribor, medtem ko je ekipa HD Hidria Jesenice zaradi istočasnega sodelovanja na razvojnem kampu tekmovanja EBYSL prvotno načrtovano udeležbo odpovedala. O ekipi, ki bo v prvem krogu tekmovanja prosta, bo tako odločil žreb.