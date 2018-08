NIk Zupančič se vrača na mesto velikega uspeha

Nik Zupančič se vrača tja, kjer je leta 1998 kot igralec vknjižil velik uspeh. S Feldkirchom, pri katerem je takrat igral tudi Tomaž Vnuk, je pred 20 leti postal evropski klubski prvak. Zdaj bo avstrijsko moštvo vodil kot trener. V novi kolektiv, ki se lahko pohvali z nemalo naslovi avstrijskega prvaka, naj bi prispel najpozneje v sredo, do takrat pa bo treninge vodil njegov pomočnik Markus Frankenberger.

"Zelo smo veseli, da Nik prihaja k nam. Dobro pozna ligo, pa tudi okolje. Gre za trenerja, ki goji sodoben način hokeja. Menim, da je pravšnji trener za razvoj mladih igralcev," je prihod Slovenca za uradno spletno stran kluba komentiral športni direktor Michael Lampert, predsednik TEU Pit Gleim je dodal: "Z Nikom Zupančičem smo pridobili dobrega trenerja, ki je Feldkirch vselej nosil v srcu. Vrača se kot izkušen trener, prepričan sem, da bodo naši dolgoletni navijači veseli te pridobitve."

Zupančič je po igralski karieri vse od sezone 2010/11 pa do letos deloval v slovenski izbrani vrsti, eno sezono tudi kot selektor. Klubske izkušnje pa je dve sezoni nabiral na Jesenicah. Železarje je vodil v sezonah 2014/15 (liga INL) in 2016/17 (Alpska liga) in jih obakrat pripeljal do naslova slovenskega prvaka. Jeseničani so pod njegovo taktirko v mednarodnem tekmovanju obakrat obstali v polfinalu.

Feldkirch je lani redni del sezone končal na četrtem mestu, od tekmovanja se je poslovil v četrtfinalu.