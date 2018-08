Medveščak v zadnjih minutah napolnil mrežo Olimpije in osvojil turnir

Zmagovalci Mednarodne hokejske lige Bled 2018 so hokejisti Medveščaka, ki so v finalu s 6:2 premagali ljubljansko HK SŽ Olimpijo (tri zadetke so dosegli v zadnjih dveh minutah). Na tekmi za tretje mesto je češki prvoligaš Karlovy Vary po podaljšku z 2:1 strl HDD Sij Acroni Jesenice.

Končan je štiridnevni turnir na Bledu, ki so se ga ob slovenskih večnih tekmecih udeležili še češki elitnoligaš Karlovy Vary ter EBEL-ligaša VSV Beljak in KHL Medveščak Zagreb.

Prvega mesta so se veselili hokejisti slednjega. V finalu jim je nasproti stala ljubljanska Olimpija, ki bo igrala v Alpski ligi. Zagrebčani, pri katerih vlogo pomočnika trenerja opravlja sveži upokojenec Marcel Rodman, zanj pa igrata tudi slovenski branilec Mark Čepon in napadalec Nik Simšič, so povedli ob koncu uvodne tretjine. Sredi obračuna, ko sta obe ekipi zamenjali vratarja (pri Ljubljančanih je Žana Usa zamenjal Tilen Spreitzer), so medvedi povedli s 3:0.

Aleš Mušič je znižal na 2:3, Olimpija je na koncu izgubila z 2:6. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Olimpija se ni predala, z zadetkoma Janeza Orehka in Aleša Mušiča znižala na 2:3 in se na zadnji odmor odpravila z zadetkom zaostanka. Pri tem rezultatu je ostalo do 58. minute, ko so sledili črni trenutki Ljubljančanov, prejeli so še tri gole in izgubili z 2:6.

Jeseničani izgubili v podaljšku

V boju za tretje mesto so se člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki so na petkovem derbiju z 0:2 izgubili z Olimpijo, udarili s predstavnikom češke elite Karlovy Vary, za katerega igrata reprezentančna branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik.

Miha Brus je v boju za tretje mesto Jeseničane ob koncu prve tretjine popeljal v vodstvo, a je bil en zadetek železarjev ob koncu premalo za zmago. Po podaljšku so izgubili z 1:2. Foto: Drago Cvetanovič

Železarji so ob številčni prednosti povedli ob koncu prve tretjine, ko je bil natančen Miha Brus. Vodstvo so držali vse do 52. minute, ko so imeli igralca več, a je Kovačević z natančnim strelom z razdalje izenačil. Ob koncu 60 minut zmagovalca ni bilo, sledil je podaljšek, v katerem je Jakub Flek odločil zmagovalca.

Peto mesto na turnirju so zasedli Beljačani.

Kmalu po pokalno lovoriko

Če ne bo presenečenj, se bosta slovenska predstavnika kaj kmalu spet srečala. Med 5. in 8. septembrom bo v Kranju potekal Pokal Slovenije 2018. Lani so Jeseničani v finalu prepričljivo odpravili Olimpijo.

Žreb parov pokala bo v ponedeljek, 3. septembra.

Mednarodna hokejska liga Bled 2018 Nedelja, 26. avgust Finale

HK SŽ Olimpija : Medveščak 2:6 (0.1, 2:2, 0:3) Tekma za tretje mesto

HDD Sij Acroni Jesenice : Karlovy Vary 1:2* (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Brus 19. (PP1); Kovačević 52. (SH1), Flek 63. *podaljšek

PP1-zadetek z igralcem več

SH1-zadetek z igralcem manj



Sobota, 25. avgust

KHL Medveščak Zagreb : Karlovy Vary 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) (skupina B)

Samuels-Thomas 29. HDD SIJ Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Koren 15., Jezovšek 50. Petek, 24. avgust

VSV Beljak : Karlovy Vary 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)

Sharp 29., Fraser 31.; Kohout 16., Mikuš 19. (PP), Flek 32., 56., Beranek 40., Rohan 49. (skupina B)



Četrtek, 23. avgust

KHL Medveščak Zagreb : VSV Beljak 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) - po podaljšku (skupina B)

Sylvestre 8., 53.; Trivino 15., 61., Alderson 52.



Lestvica skupine A

1. HK SŽ Olimpija 1 - 3 točke

2. HDD Sij Acroni Jesenice 1 - 0





Lestvica skupine B

1. Medveščak 2 tekmi - 4 točke

2. Karlovy Vary 2 - 3

..............................

3. Beljak 2 - 2

