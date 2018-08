Jeseničani županu in občini: Izgovor, da se članov ne more finančno podpreti, ne zdrži

Uprava gorenjskega kolektiva HDD SIJ Acroni Jesenice se je z odprtim pismom obrnila na občino Jesenice in župana ter naslovnike prosila za več posluha, finančne pomoči in konkretnih dejanj v primeru najprepoznavnejšega športnega društva v Zgornjesavski dolini.

Vodstvo železarjev, ti slavijo 70 let delovanja, je v odprtem pismu, ki si ga lahko v nadaljevanju preberete v celoti, Občino Jesenice prosi, da jeseniškemu hokeju nameni več finančne pomoči.

Pokriti stroške članskega trenerskega štaba in servisa ...

"Ne gre prezreti dejstva, da je Občina Jesenice hokeju venomer stala ob strani, skrbela za delo podmladka, obnovila dvorano Podmeţakla, preko razpisov zagotovila sredstva za uporabo ledene ploskve, itd. Pa vendar sprašujemo sebe in vas, ali je to dovolj," so med drugim zapisali v pismu in v nadaljevanju predstavili svoje želje.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Spoštovani župan in svetniki, Vas javno prosimo, da se s konkretnimi dejanji pomaga članskemu hokeju. Smatramo, da bi Občina Jesenice, ki jo vsak bolj pozna po hokeju kot po čemerkoli drugem, morala bolj finančno podpreti člansko moštvo. Poleg brezplačne uporabe ledene ploskve, menimo, da bi morali pokriti stroške trenerskega štaba prve ekipe in servisa le te. Vsako gostovanje članov v Avstriji in Italiji je promocija mesta Jesenic in stroški samih gostovanj so konec koncev naložba v prepoznavnost kraja in

regije."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V Kopru, Mariboru, Ljubljani to izvajajo"

Kot so še zapisali v pismu županu Tomažu Tomu Mencingerju - v novem mandatu se bo jeseni za mesto jeseniškega župana potegoval tudi zdajšnji podžupan Jesenic, nekdanji hokejist in predsednik HD Mladi Jesenice Miha Rebolj -, "izgovor, da se članske ekipe ne more finančno podpreti, ne zdrži realne presoje, saj Koper, Maribor, Ljubljana in drugi to javno povedo in izvajajo".

Po sezoni črne napovedi, a nato svetlejši oblaki

Spomnimo, po odhodu HK Jesenice na pogorišče so železarji stik s članskim hokejem s pomočjo Hokejske zveze Slovenija ohranjali kot Team Jesenice, zadnja štiri leta pa deluje HDD Sij Acroni Jesenice.

Foto: Vid Ponikvar

Po končani zadnji sezoni, ko se je iztekel predsedniški mandat Anžetu Pogačarju, so z Jesenic prihajale črne napovedi. Pogačar je sprva trdil, da se bo umaknil, saj da ni dovolj sredstev za napredovanje. Na koncu se je odločil ostati in sprejel še en predsedniški mandat. V vodstvu kluba se mu je pridružil podpredsednik Boštjan Noč, s katerim iščeta rešitve za boljši hokejski jutri državnih in pokalnih prvakov, ki bodo tudi v prihodnje igrali v Alpski ligi.

Odprto pismo županu Jesenic in svetnikom Občine Jesenice

SPOŠTOVANI VSI! Prva asociacija, ko slišimo JESENICE, je prav gotovo hokej. Letos praznujemo

70 let obstoja hokeja na Jesenicah. 70 let ponosa na naše železarje. Jesenice

so po hokeju poznane po celotni Sloveniji, bivši Jugoslaviji in polovici Evrope.

Gorenjska se poistoveti s hokejem - kdo ne pozna izraza gorenjska trma? Vse

to izvira iz našega ponosa – hokeja. Hokej na Jesenicah je imel vzpone in padce, a so se venomer našli ljudje, ki

niso dopustili, da ponos Jesenic, ponos Gorenjske, ugasne. Tega si Jesenice ne

smejo dovoliti, brez hokeja so Jesenice prazne, mesto brez duše in brez

kvalitetnega športnega dogodka za Pred štirimi leti se je skoraj zgodil črni scenarij, na srečo se je zbrala ekipa

entuziastov in ustanovila HDD Jesenice, ki je v teh štirih letih ohranila hokej,

povrnila upanje v hokej navijačem, igralcem ter sponzorjem. Zopet se diha za

eno ekipo z enim srcem – ZA JESENICE! Ne gre prezreti dejstva, da je Občina Jesenice hokeju venomer stala ob strani,

skrbela za delo podmladka, obnovila dvorano Podmeţakla, preko razpisov

zagotovila sredstva za uporabo ledene ploskve, itd. Pa vendar sprašujemo sebe

in vas, ali je to dovolj? Brez kvalitetne članske ekipe so mladi brez vzornikov in ni produkcije novih

Kopitarjev, Razingerjev, Felcev, Tišlarjev, Rodmanov, …



Zato, spoštovani župan in svetniki, Vas javno prosimo, da se s konkretnimi

dejanji pomaga članskemu hokeju. Smatramo, da bi Občina Jesenice, ki jo

vsak bolj pozna po hokeju kot po čemerkoli drugem, morala bolj finančno

podpreti člansko moštvo. Poleg brezplačne uporabe ledene ploskve,

smatramo, da bi morali pokriti stroške trenerskega štaba prve ekipe in servisa

le te. Vsako gostovanje članov v Avstriji in Italiji je promocija mesta Jesenic in

stroški samih gostovanj so konec koncev naložba v prepoznavnost kraja in

regije. Spoštovani župan in občinski svetniki, sedaj se sprejema proračun za

prihajajoče leto 2019. Verjetno se vsi strinjamo, da Jesenice hokej potrebujejo,

zato predlagamo, da v proračunu zagotovite sredstva za zgoraj navedeno.

Izgovor, da se članske ekipe ne more finančno podpreti ne zdrži realne

presoje, saj Koper, Maribor, Ljubljana in drugi to javno povedo in izvajajo.

Vsem svetniškim skupinam smo pripravljeni priti predstaviti vizijo razvoja hokeja

na Jesenicah in verjamemo, da boste prepoznali naše dobro delo in nas

podprli. Župan in občinski svetniki ste na potezi, da pomagate ohraniti in obuditi naš

ponos – jeseniški hokej! S športnim pozdravom!

Vodstvo HDD Sij Acroni Jesenice

