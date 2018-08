Muršakovi na misijo liga prvakov s popotnico dveh porazov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Muršak in soigralci so izgubili obe tekmi Bernese Cup, v četrtek jih čaka prvi tekmovalni test nove sezone. V ligi prvakov se bodo udarili z aktualnim podprvakom.

Žiga Pavlin je z drugoligašem Češkimi Budejovicami v petek s 5:1 premagal nemškega drugoligaša Lausitzer Fuchse. Slovenski branilec se ni vpisal med strelce ali podajalce. Gradec napadalca Kena Ograjenška je strl nemškega prvoligaša Augsburger Panther.

Jan Muršak je na turnirju Bernese Cup z Bernom vknjižil še drugi tesni poraz. Potem ko jih je s 3:2 ugnal Biel, so po podaljšku z 1:2 izgubili z Langenthalom. Štajerec pri zadetku ni sodeloval. Muršaka in soigralce prihodnji teden čakajo prvi boji v ligi prvakov. V sredo bodo odpotovali na Švedsko, kjer se bodo v četrtek udarili z lanskim podprvakom Växjö Lakers. V ligi prvakov bo igral tudi vratar Matija Pintarič, njegov Rouen v petek čaka zahtevna naloga, gostoval bo pri finskem prvaku Oulun Kärpät.

Grenoble trenerja Eda Terglava, napadalca Boštjana Goličiča in branilca Aleksandra Magovca se je namesto na Bled odpravil na turnir Tournoi de Vaujany, kjer je na prvi tekmi s 3:7 priznal premoč nasprotniku iz francoske lige Nici.

Tičar na zahtevnem obračunu dočakal "kitajski" debi

Slovenski hokejski napadalec Rok Tičar je v četrtek dočakal debi v dresu kitajskega KHL-ovca Kunlun Red Star, na uradno tekmo bo še nekoliko počakal (3. september). Gorenjec se s soigralci mudi na turnirju v Rusiji, za uvod so se udarili z zahtevnim tekmecem, večkratnim prvakom lige KHL SKA Sankt Peterburg, in mu priznali premoč z 1:4. Pri edinem zadetku ni sodeloval.

Dan zatem so se Tičar in druščina zoperstavili Sočiju in ga premagali s 3:0.

Robert Sabolič je zadel, a se na koncu ni veselil zmage. Foto: Vid Ponikvar Pripravljalno tekmo pred začetkom lige KHL je v četrtek odigral tudi drugi slovenski predstavnik v tem tekmovanju. Napadalec Robert Sabolič je na tekmi s Sibirom zadel za vodstvo z 1:0, a je njegov Torpedo Nižni Novgorod na koncu izgubil z 2:3.

V petek so se udarili z gostiteljem turnirja Metallurgom Magnitogorskom in ga premagali po kazenskih strelih (6:5). Sabolič je vknjižil dve podaji (za vodstvi 1:0, 2.1)

Gregorčevim praški spopad

Zanimivo je bilo v četrtek na Češkem. Branilec Blaž Gregorc se je s tamkajšnjim elitnoligašem Sparto Prago po podaljšku veselil zmage (3:2) na praškem derbiju z drugoligaško Slavijo. Gregorc se ni vpisal med strelce golov ali podajalce.

Pance postavil piko na i zmagi

Žiga Pance je na obračunu s Košicami zadel v prazen gol za zmago 3:1. Foto: Morgan Kristan / Sportida Na Madžarskem sta si nasproti stala kluba s slovenskim pridihom. DVTK Žige Panceta, ki bo igral v slovaški prvi ligi, je doma pričakal Košice Klemna Pretnarja, ki pa ga na obračunu ni bilo v postavi. Gostitelji so zmagali s 3:1, Pance je z zadetkom v prazen gol postavil končni rezultat.

Še en madžarski kolektiv s slovenskimi predstavniki je bil v četrtek na delu. Ute Ujpest (igra v ligi Erste) vratarja Aleša Sile ter napadalcev Andreja Hebarja in Anžeta Ropreta je visoko, z 0:6, izgubil proti slovaškemu prvoligašu Nitri.

Grenoble še drugič v nekaj dneh opravil z Lyonom

Na slovenskem srečanju v Franciji, še drugič v nekaj dneh sta se pomerila Grenoble (Edo Terglav, Boštjan Goličič, Aleksandar Magovac) in Lyon (Mitja Šivic, Rok Stojanovič, Jaka Ankerst), so se zmage spet veselili člani prvega. Tudi tokrat je zadel branilec Magovac (1:0), Goličič pa je podal za 3:1. Na drugi tekmi slovenskih predstavnikov je francoski prvak Rouen vratarja Matije Pintariča s 4:1 premagal drugoligaša Caen, katerega član je Gašper Cerkovnik.

Na Bledu sta v četrtek mednarodno ligo odprla Medveščak (Nik Simšič in Mark Čepon) in Beljak. Po podaljšku so s 3:2 zmagali Korošci. Slovenca sta vpisala malo kazen.

