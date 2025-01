Seznam 500 najljubših v Sloveniji po izbiri javnosti: kdo vse je na njem?

Rekordnih 85.766 glasov je odločilo o najljubših 500 v Sloveniji z nagradami Best Of 2025 by locals. Slavnostna podelitev nagrad Best Of 2025 je potekala v četrtek, 16. januarja 2025, v Centru kulture Španski borci. Letos so podeljevali nagrade v šestih kategorijah: Best Of Travel Experience , Best Of Shopping , Best Of Culture , Best Of Food & Drinks Slovenia , Best Of Food & Drinks Ljubljana ter v kategoriji Best of Speaker , ki je bila del podelitve že drugo leto zapored.

Dogodek je tudi letos spremljal Festival odločitev, ki je ponovno združil navdihujoče govorce, eminentne goste in motivirane obiskovalce na dogodku, ta pa tako postaja sinonim za premišljene odločitve za doseganje osebnih ter poslovnih ciljev. Obiskovalci so prejeli dodaten zagon in praktična orodja za sprejem pravih odločitev in vztrajnost, da bodo leto 2025 lahko krojili po svojih željah.

Letos je laskavi naziv najboljše govorke osvojila Nastja Mulej, z najboljšim nastopom pa je navdušila velemojstrica šaha Laura Unuk.

Nastja Mulej, ambasadorka metode de Bono in strokovnjakinja za kreativno razmišljanje, je prejela največ glasov, s svojo energijo in inovativnimi pristopi je prepričala strokovno komisijo in javnost ter prejela 19 odstotkov glasov. Ob tem je dejala: "Ponosna sem, da sem postala naj govorka leta. Hvaležna sem žiriji, ki me je uvrstila na seznam, in vsem, ki so potem glasovali zame. Sem govorka, že vse življenje, predavateljica, a ne verjamem v predavanja. Mi dišijo po pridiganju. Po premnogih izkušnjah vem, da sprememba ne more priti od mene, ampak pride od udeležencev. In samo če doživijo na svoji koži, vidijo, kje so in kam bi lahko prišli. Zato vsak nastop obrnem v delavnico, kajti kot ADHD-jevka tudi sama ne morem pasivno poslušati, lahko samo aktivno sodelujem. Verjamem, da so zame glasovali ljudje, ki so naveličani enosmernega komuniciranja in jih navdušuje moj način angažiranja njihovih sivih celic."

Dogodek je navdušil z več kot 30 govorniki, ki so se čez dan zvrstili na odru, med katerimi je bil tudi Alen Kobilica, podjetnik in športnik, ki kljub slepoti dokazuje, da so največje ovire zgolj v naših glavah. Njegova zgodba o vztrajnosti in pogumu je pustila ganjenost ter opomnik, da je mogoče doseči vse, če verjamemo vase.

Med gosti sta bila tudi dva vrhunska mednarodna govorca, Vladimir Vulić in Matthias Luefkens, ki sta dogodku dodala mednarodno dimenzijo. Poleg govorniških nastopov so dogodek zaznamovale še okrogle mize in delavnice, ki so obiskovalcem ponudile še nikoli slišane izpovedi številnih gostov. Na odru je bilo mogoče spremljati tudi dr. Violeto Bulc, Boštjana Romiha, Lauro Unuk, Ljupko Vrtevo, Aljošo Bagolo, Gregorja Kosija, Manco Korelc, Manco Šalehar in druge.

V večernem delu je sledila podelitev nagrad Best Of 2025 v preostalih petih kategorijah, ki jih podeljujejo že 14. leto zapored ter zagotavljajo prepoznavnost, kakovost in izjemnost. Zmagovalci, ki jih je izbrala javnost, prejmejo prestižno priznanje, ki utrjuje njihov ugled in odpira vrata k še večji prepoznavnosti doma in v tujini. Med prejemniki naziva v različnih kategorijah so med drugim slovenska imena, ki so sinonim za kakovost, pa tudi tradicijo in inovativnost: Kristal Rogaška, Hood Burger, BTC City Ljubljana, Ljubljanski grad, Gostilna Repovž, Dom na Kofcah, Burek Olimpija, Lelosi ter mnoge druge.

Festival odločitev je priložnost za povezovanje, učenje in navdih, ki dokazuje, da znanje, motivacija in akcija vodijo k uresničevanju ciljev. Udeleženci so domov odšli bogatejši za nova znanja, konkretne nasvete in motivacijo za leto 2025, projekt Best Of Speaker pa je postavil nov standard, ki povezuje najboljše domače govorce, spodbuja njihovo rast in odpira vrata prepoznavnosti tudi mimo slovenskih meja.

