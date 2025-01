Individualizacija korekcijskih očal postaja vse bolj pomemben del sodobne optike. Kot se stroka zaveda že nekaj časa, tudi v edno več posameznikov, ki nosijo očala, spoznava , da enotne rešitve ne ustrezajo vsem, saj so potrebe posameznikov različne in edinstvene. Očala, prilagojena specifičnim potrebam vida in življenjskemu slogu posameznika, ne izboljšujejo le ostrine vida, ampak prispevajo tudi k boljšemu celostnemu doživetju. Prilagojena očala omogočajo večje udobje pri vsakodnevni uporabi, zmanjšujejo obremenitev oči in izboljšujejo kakovost življenja. V dobi, ko sta personalizacija in natančnost vse bolj cenjeni, individualizacija korekcijskih očal predstavlja pomemben korak naprej v skrbi za zdravje vida. Zakaj tako imenovana gotova očala, ki so množično proizvedena in na voljo brez recepta, pogosto niso ustrezna ?

Hitra izbira, dolgotrajne težave: slabosti gotovih očal

Tako imenovana gotova očala, ki so množično proizvedena in na voljo brez recepta, pogosto predstavljajo hitro, a neoptimalno rešitev za korekcijo vida. Njihove glavne pomanjkljivosti so:

Enaka dioptrija na obeh steklih: Gotova očala imajo enotno dioptrijo za obe očesi, pri čemer ni upoštevano dejstvo, da večina ljudi potrebuje prilagojeno korekcijo za levo in desno oko. To lahko povzroči nejasen vid, utrujenost oči in dolgotrajno nelagodje. Pomanjkanje prilagoditve na medzenično razdaljo: Standardizirana medzenična razdalja, ki označuje razdaljo med zenicama oči, se pri gotovih očalih pogosto ne ujema z individualnimi potrebami uporabnikov. Nepravilna poravnava lahko vodi do nejasnega vida in povečanega napora oči. Kakovost stekel: Gotova očala so pogosto opremljena s stekli iz manj kakovostnih materialov, ki so občutljivejši na praske in nudijo slabšo optično jasnost. To negativno vpliva na vidno izkušnjo, zlasti pri dolgotrajni uporabi. Neustrezna prilagoditev okvirjev: Okvirji gotovih očal niso zasnovani tako, da bi ustrezali obliki obraza posameznika. To lahko povzroči nelagodje, manjšo stabilnost očal na obrazu in povečano tveganje za zdrs ali premikanje očal med uporabo. Neupoštevanje posebnih potreb: Gotova očala ne zadostijo specifičnim potrebam, kot so astigmatizem, progresivna stekla za različne vidne razdalje ali premazi za zaščito proti bleščanju in UV žarkom. Posledično uporabnikom ne omogočajo optimalne vidne korekcije.

Vse navedene omejitve jasno poudarjajo pomen individualizacije očal, ki omogočajo boljšo prilagoditev specifičnim potrebam posameznika, s čimer ne izboljšajo zgolj vida, temveč tudi splošno kakovost življenja.

Ključni dejavniki, ki vplivajo na izbiro in prilagoditev korekcijskih očal

Pravilna izbira in prilagoditev korekcijskih očal sta ključni za zagotavljanje optimalne vidne izkušnje. Ta proces vključuje več pomembnih korakov, ki so prilagojeni posameznikovim specifičnim potrebam in življenjskemu slogu:

Natančno merjenje dioptrije: Osnova za vsaka kakovostna, po meri izdelana očala je natančna določitev dioptrije, ki jo izvede očesni specialist (optometrist ali oftalmolog). Izbira vrste korekcijskih stekel in prilagoditev individualnih parametrov: Glede na potrebe uporabnika (npr. za branje, delo z računalnikom ali vožnjo) se izbere ustrezna vrsta korekcijskih stekel (enožariščna, bifokalna ali progresivna). Poleg vrste stekel se upoštevajo vsi pomembni individualni parametri, kot so zenična razdalja, naklon okvirja in položaj očesnih osi, kar zagotavlja največjo natančnost in udobje pri nošenju. Funkcionalni nanosi in obdelava stekel: Moderna korekcijska stekla so pogosto opremljena z dodatnimi premazi, ki izboljšujejo njihovo funkcionalnost. Premazi proti bleščanju zmanjšujejo neprijeten odsev, UV zaščita varuje oči pred škodljivimi sončnimi žarki, obdelave proti praskam pa zagotavljajo dolgotrajno uporabo in večjo trajnost očal. Prilagoditev ter izbira okvirjev: Okvirji igrajo pomembno vlogo pri udobju in estetiki očal. Njihova izbira temelji na obliki obraza, ki vpliva na to, kako dobro se očala prilegajo, ter na osebnem stilu posameznika, da očala dopolnjujejo njegov videz. Pravilno izbrani okvirji morajo biti udobni za dolgotrajno nošenje, hkrati pa zagotavljati stabilnost in varno prileganje. Upoštevanje življenjskega sloga: Individualizacija očal vključuje tudi prilagoditev na življenjski slog uporabnika. Športniki lahko potrebujejo specializirana športna očala, tisti, ki veliko časa preživijo pred zasloni, pa očala z zaščito pred modro svetlobo. Prav tako je pomembno upoštevati specifične potrebe, kot so očala za nočno vožnjo ali delo v zahtevnih vizualnih pogojih.

S celovitim pristopom, ki združuje vse te dejavnike, korekcijska očala ne le izboljšujejo vid, temveč prispevajo k udobju in dolgoročni zaščiti zdravja oči.

Preoblikovani industrijski standardi s poudarkom na personalizaciji

V sodobnem svetu se večina korekcijskih stekel še vedno izdeluje na podlagi standardiziranega, tradicionalnega pristopa, ki za izdelavo stekel zajema zgolj štiri osnovne vrednosti: dioptrijo, cilinder, os in adicijo. Takšen pristop, ki temelji na univerzalnih parametrih, ne upošteva kompleksnih in unikatnih značilnosti posameznikovih oči. Posledično standardna korekcijska stekla dejansko ustrezajo le manjšemu deležu uporabnikov.

Pri izdelavi korekcijskih stekel je treba upoštevati, da je vsako oko edinstveno. Dolžina očesnega zrkla in oblika očesa sta tako unikatni, kot smo ljudje, zato je tudi center za ostrino vida (makula) na različnih razdaljah.

Strokovnjaki pri Rodenstocku si nenehno prizadevajo, da bi ostali pionirji na področju natančnosti izdelave korekcijskih stekel, hitro pa so tudi prepoznali potrebo po koreniti spremembi v pristopu k izdelavi korekcijskih stekel. S pomočjo napredne tehnologije, kot je DNEye® Scanner , so postavili nove temelje biometrične natančnosti . Kaj ta revolucionarna tehnologija omogoča?

Neprimerljiva individualizacija: biometrično optimiziran vid

Za razliko od klasičnih merilnih naprav DNEye Scanner ne beleži le standardnih vrednosti za kratkovidnost ali daljnovidnost in astigmatizem, temveč še veliko več.

V Rodenstocku s pomočjo DNEye® Scannerja določijo biometrijo celega očesa, kar je daleč nad industrijskimi standardi. Skeniranje zajema tisoče podatkovnih točk, ki vključujejo obliko in velikost roženice, položaj zenice ter številne druge parametre, ki so ključni za ustvarjanje popolnoma prilagojenih stekel. Pridobljeni podatki so neposredno integrirani v proces izdelave korekcijskih stekel, kar omogoča razvoj izjemno natančnih in individualiziranih stekel, imenovanih B.I.G. EXACT® .

Ta stekla ne temeljijo le na osnovnih standardnih vrednostih, temveč vključujejo kompleksne biometrične informacije, ki zagotavljajo izjemno ostrino vida in maksimalno udobje pri uporabi. Biometrično optimizirana stekla so posebej koristna za uporabnike z večjimi refrakcijskimi nepravilnostmi ali za tiste, ki iščejo vrhunsko kakovost vida. Ta tehnologija omogoča:

Izjemno ostrino vida: Zahvaljujoč natančnim meritvam se stekla popolnoma prilagodijo specifičnim značilnostim oči.

Zahvaljujoč natančnim meritvam se stekla popolnoma prilagodijo specifičnim značilnostim oči. Naravno vidno izkušnjo: Stekla so zasnovana tako, da posnemajo naravni vid, kar omogoča hitro prilagoditev in nemoteno uporabo.

Stekla so zasnovana tako, da posnemajo naravni vid, kar omogoča hitro prilagoditev in nemoteno uporabo. Tekoče prehode pri progresivnih steklih: Še posebej uporabno za posameznike s presbiopijo, saj omogoča gladke prehode med različnimi vidnimi razdaljami.

Še posebej uporabno za posameznike s presbiopijo, saj omogoča gladke prehode med različnimi vidnimi razdaljami. Zmanjšanje obremenitve oči: Prilagojena stekla zmanjšujejo utrujenost oči in omogočajo bolj sproščeno uporabo ves dan.

B.I.G. EXACT® konkretno vpliva na življenje Rodenstockova stekla B.I.G. EXACT™ izstopajo zaradi svoje neprimerljive biometrične natančnosti, ki prinaša številne prednosti: širše vidno polje: posebej opazno pri bližnjih razdaljah;

posebej opazno pri bližnjih razdaljah; ostrejši vid: povečana jasnost tako na bližnjih kot srednjih razdaljah;

povečana jasnost tako na bližnjih kot srednjih razdaljah; manjša napetost za možgane: naravnejši in bolj tekoč proces zaznavanja. Izjemne koristi Rodenstockovih korekcijskih stekel potrjujejo tudi raziskave. V švicarski študiji*, ki je zajela 283 oseb, med katerimi je velika večina že nosila očala, so bili rezultati nadvse pozitivni: 88 odstotkov uporabnikov je poročalo o večjem udobju pri nošenju;

uporabnikov je poročalo o večjem udobju pri nošenju; 92 odstotkov jih je izkusilo ostrejši vid;

jih je izkusilo ostrejši vid; 84 odstotkov jih je opazilo izboljšan kontrastni vid;

jih je opazilo izboljšan kontrastni vid; 87 odstotkov jih je poročalo o krajšem času prilagajanja;

jih je poročalo o krajšem času prilagajanja; 80 odstotkov jih je zaznalo boljši vid v slabih svetlobnih pogojih.

* DNEye® customer survey (2018), Zurich.