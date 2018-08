Dober hokej, a oboje čaka še veliko dela

Prvi obračun velikih hokejskih tekmecev HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpije je za pripravljalno obdobje postregel z dobrim hokejem. Po obračunu so bili po zmagi z 2:0 vedrejših obrazov Ljubljančani. Ti so zadovoljni s predstavo, a poudarjajo, da je rezerv še veliko, predvsem v taktiki, ki se ji bodo posvečali v prihodnjih dneh. Jeseničani so s prstom pokazali proti slabi realizaciji, ki jo bodo morali izboljšati do začetka sezone. V Alpski ligi bodo začeli 15. septembra, že prej pa jih čaka Pokal Slovenije (5.-8. september).

Ljubitelji hokeja so v zadnjih dneh na svoj račun lahko prišli na Bledu, kjer so konkurenco na Mednarodni hokej ligi 2018 pokorili hokejisti hrvaškega Medveščaka, sicer predstavnika lige EBEL. Zagrebčani, pri katerih igrata slovenski napadalec Nik Simšič in branilec Mark Čepon, kot pomočnik trenerja pa deluje Marcel Rodman, so v finalu s 6:2 premagali HK SŽ Olimpija. Na tretjem mestu so končali oklepniki češkega elitnoligaša Karlovy Vary, ki so po podaljšku strli odpor slovenskega državnega in pokalnega prvaka HDD Sij Acroni Jesenice.

A bolj kot nedeljski tekmi je bila konec tedna pod drobnogledom sobotna večerna, v kateri sta si nasproti stala največja slovenska tekmeca Olimpija in Jesenice, ki sta dodobra napolnila dvorano v gorenjskem biseru.

Drugačen obraz Olimpije

Trener zmajev Jure Vnuk je bil zadovoljen z videnim. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvi derbi nove sezone, čeprav v pripravljalnem obdobju, je, za razliko od uvodnega lanskega spopada, ponudil dober hokej z obeh strani večnih tekmecev. Ko so se železarji in zmaji namreč prvič srečali lani, je bila Olimpijina predstava skromna, njena igra pa brez repa in glave, na kar je brez dlake na jeziku po obračunu opozoril njen takratni vratar, sveži upokojenec Robert Kristan. Tokrat sta bila zgodba in njen razplet drugačna.

Ljubljančani, ki so v zadnji sezoni kot po tekočem traku izgubljali proti Jesenicam, so se veselili zmage z 2:0. Po lepih akcijah sta zadela Gal Koren in še lani član gorenjske ekipe Žan Jezovšek, največje preglavice pa je varovancem Gabra Glaviča povzročal razpoloženi vratar Žan Us, ki se ni pustil premagati.

"Zadovoljen sem. Vsake zmage na derbiju, pa čeprav je pripravljalni, se veselimo. Z izjemo uvodnih minut, ko nas je morda nekoliko ujela trema, sem bil zelo zadovoljen, da smo igrali zelo disciplinirano in požrtvovalno. Takšno igro si želim še naprej. Vesel sem, da je Žan v takšni formi. Je pa tudi res, da so mu fantje požrtvovalno blokirali veliko strelov, tako da se je vse skupaj poklopilo, da je ostala naša mreža nedotaknjena. Pomembno je tudi, da smo celotno tekmo zdržali na precej visoki ravni, kar je zelo dober temelj za naprej. Vidno je, da je Olimpija vsaj malo boljša kot lani, pa to morda ni samo moje mnenje, upam, da so to opazili tudi drugi," je bil vesel trener zmajev Jure Vnuk.

Jeseniški branilec Jesse Jyrkkiö in ljubljanski vratar Žan Us, ki je paral živce železarjem, sta bila izbrana za igralca tekme. Foto: Facebook HK SŽ Olimpija

Prav v fizični pripravi so lani prevladovali Jeseničani, ki so večino medsebojnih tekem držali raven skozi celotno tekmo, zmaji pa so ugašali iz tretjine v tretjino.

"Videti je, da je fizična priprava dobra. Ne morem govoriti, kako je bilo na začetku lanske sezone, saj me še ni bilo tu, a ko sem lani prevzel ekipo, je bila fizična priprava slabša kot ta trenutek," pravi 44-letnik, ki se je članski Olimpiji pridružil sredi januarja, ko je na trenerski klopi zamenjal Andreja Brodnika.

Zdaj sledi taktika "Rezerv je še veliko. V sami izvedbi ob sodniških metih, pokrivanju nevtralne tretjine, power-playu, s katerim se še nismo ukvarjali." Foto: Facebook HK SŽ Olimpija

"Vsekakor je lažje začeti sezono, če si že od začetka zraven, saj lahko pelješ svoje treninge, svojo ideologijo. Je pa res, da smo še vedno v fazi priprav, tako mi kot Jeseničani. Vrnili se bomo v Tivoli in še naprej trenirali," je razlagal Vnuk in se dotaknil elementov, v katerih vidi največ prostora za izboljšave.

"Po mojem načrtu smo zaključili tretjo fazo priprav, zdaj pa se bomo posvetili taktični pripravi, detajlom. Rezerv je še veliko. Kje? V sami izvedbi ob sodniških metih, pokrivanju nevtralne tretjine, power-playu, s katerim se še nismo ukvarjali. Čaka nas izboljšava še veliko tehničnih stvari."

Olimpija, pri kateri sta največji okrepitvi dolgoletna reprezentanta v napadu in obrambi Aleš Mušič in Aleš Kranjc, bo v prihodnjih dneh odigrala še pripravljalno tekmo v Kranju s Triglavom. Zmaji bodo preverili teren, na katerem bo med 5. in 8. septembrom potekal Pokal Slovenije (žreb bo prihodnji ponedeljek).

Učinka še ni, a ga ne skrbi, časa za izboljšavo realizacije

Gorenjsko moštvo je na Bledu na dveh tekmah doseglo en zadetek, Olimpijinega vratarja jim ni uspelo premagati. Učinkovitosti tokrat ni bilo, a trener Glavič ni zaskrbljen.

"Bolj bi me skrbelo, če bi bili brez priložnosti in izgubili z 0:2. Obdobje je takšno, da smo trenirali druge stvari kot pa, da bi se dejansko posvečali realizaciji;" je po porazu dejal jeseniški trener Gaber Glavič. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Za začetek sezone smo gledali dober hokej. Stvar je preprosta. Na tekmi z Olimpijo je bilo veliko priložnosti. Predvsem na eni strani. S tem mislim, na naši. A jasno je, da če ne zadeneš, je težko zmagati. Bolj bi me skrbelo, če bi bili brez priložnosti in izgubili z 0:2. Obdobje je takšno, da smo trenirali druge stvari kot pa, da bi se dejansko posvečali realizaciji. Hujše skrbi ni. Lani smo v 56 tekmah le enkrat ostali brez gola, tako da me ne skrbi, da bi to, da bi ostali brez gola, postala stalnica. Proces treninga bo zdaj šel morda malo v drugo smer. Je pa tudi res, da enostavno pride večer, ko plošček ne želi v mrežo, pa tudi to, da smo premalo igrali v območjih, iz katerih se goli dosegajo," je nekdanji vratar strnil misli po derbiju.

Jeseničani so po slovesih nekaterih igralcev, predvsem v obrambi, v slačilnici pozdravili nekaj novih obrazov. V ekipi so letos trije tujci, ob prvi vratarski violini Clarku Saundersu na modri črti stojita Finec Jesse Jyrkkiö in Američan Doug Rose. Glavič pravi, da se je ekipa za zdaj dobro ujela in da ima še dovolj časa, da odpravi napake in se posveti nekaterim elementom igre, ki jim do zdaj ni posvečala pretirane pozornosti.

S prilagajanjem nima težav

Največjo okrepitev sezone so železarji našli v izkušenem napadalcu Davidu Rodmanu, ki se je odločil vrniti domov. "Za zdaj vse poteka v redu. Imamo precej mlado ekipo, trdo treniramo, fantje so zelo pridni, tako da verjamem, da bomo vstopili v sezono dobro pripravljeni. Hokej gre v korak s časom, stvari se spreminjajo, tudi Gaber sledi tem smernicam, ne zdi se mi, da bi prav veliko odstopal od drugih trenerjev, tako da s prilagajanjem na njegov sistem ni nobenih težav," o poteku priprav ter modernem in napadalnem načinu igre, ki jo goji Glavič, razmišlja 34-letnik.

David Rodman je vesel vrnitve domov. Kot pravi, se v mladi ekipi počuti malce starega, a dodaja, da so se s fanti dobro ujeli, in verjame, da bodo v sezono vstopili dobro pripravljeni. Foto: HDD Jesenice, Drago Cvetanovič

Po dolgem času je odigral derbi, po katerem je takole strnil misli. "Mislim, da smo si priigrali več priložnosti kot Olimpija, a v napadu smo bili zelo neučinkoviti. Čeprav smo imeli več od igre, bili več pri ploščku, se ni izšlo. Če ne zadeneš, ne moreš zmagati. Realizacijo bo treba izboljšati. Še vedno smo v pripravljalnem obdobju in verjamem, da bo šlo še na bolje."

Novo srečanje rdečih in zelenih gre pričakovati prihodnji teden, ko se bosta moštvi, če ne bo presenečenj, srečali na Pokalu Slovenije.

