Kopitar in Pečečnik podirata rekorde, zbrali že več kot pol milijona

Na osmem dobrodelnem golf turnirju na Bledu, ki sta ga s skupnimi močmi v soboto organizirala slovenski hokejski as Anže Kopitar in poslovnež Joc Pečečnik, so na dražbi zbrali kar 164 tisoč evrov, kar je rekordna številka na dozdajšnjih turnirjih. Izkupiček dražbe vsako leto namenita v dobrodelne namene. Do zdaj so zbrali že vel kot pol milijona evrov.

Na sobotnem tradicionalnem golf turnirju sta glavna akterja dobrodelnega dogodka na dražbo postavila kopico predmetov. Med temi teniški lopar Španca Rafaela Nadala, dresa švedskega nogometaša Zlatana Ibrahimovića in slovenskega zvezdnika Atletica Madrida Jana Oblaka, dres Tine Maze, podpisano košarkarsko žogo Gorana Dragića, podpisan dres Kopitarja s tekme zvezd …

Najvišjo ceno med športnimi predmeti je dosegel prav zadnji.

Tudi letos krepko popravili rekord

Dražitelji so na zadnjem turnirju z dobrimi 110 tisoč evri dosegli rekord, tokrat pa so šle številke še krepko prek te. Zbrali so namreč kar 164 tisoč evrov, kar pomeni, da se je skupni izkupiček v dozdajšnjih osmih izvedbah golf turnirja povzpel do skoraj pol milijona evrov. V preteklih sedmih letih je bilo namreč zbranih točno 329.361,22 evra.

Največ so iztržili za dres, ki ga je Anže Kopitar nosil na tekmi NHL-zvezd. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kopitar in Pečečnik bosta zbrana sredstva namenila ustanovi Rdeča žoga, Fundaciji SBC, ki skrbi za socialno ogrožene družine in posameznike, pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, trem mladim in talentiranim športnikom ter ustanovitvi letovišča za otroke socialno ogroženih družin.

Matjaž Kopitar je sestavljal zmagovito ekipo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kopitarjeva in Pečečnikova je bila zmagovita

Zmagovalka turnirja - igralo se je po sistemu "texas scramble", se pravi, da so ekipo sestavljali štirje igralci - je bila tretjič zapored ekipa Anžeta Kopitarja z rezultatom -6. Moči je združil z očetom Matjažem, Jocom Pečečnikom in lastnikom igrišča Royal Bled Draganom Šolakom.

