Slovencema lepo priznanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi pogodbi Sabahudinu Kovačeviću in Maticu Podlipniku, prvič v češki Extraligi

Slovenska branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik bosta prihodnjo sezono igrala v elitni češki Extraligi. Branila bosta barve HC Karlovy Vary, ki sta mu iz drugokakovostnega tekmovanja pomagala v prvo. Klub se je z njima dogovoril za novo enoletno sodelovanje. Oba bosta tako prvič zaigrala v najmočnejšem češkem klubskem tekmovanju.

Kolektivi na Češkem so že začeli prvi sklop priprav. Potijo se tudi že pri Karlovyh Varyh, ki so se po letu igranja v drugi ligi WSM, po hudem boju prebili med češko smetano. Med hokejisti na sedemtedenskih pripravah sta tudi slovenska reprezentančna branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik.

Oba sta za omenjeni klub igrala že v zadnji sezoni, po kateri se jima je pogodba iztekla. Ugibalo se je, ali bodo Čehi po prehodu v Extraligo še sodelovali s Slovencema, ki pa jima zaupajo. Sodelovanje z njima so podaljšali za eno tekmovalno obdobje, tako da bosta oba prvič zaigrala v najmočnejšem klubskem tekmovanju na Češkem.

Matic Podlipnik ima za seboj odlično klubsko sezono. Foto: Hokejska zveza Slovenije

25-letni Podlipnik deželo dobro pozna, saj je tam prvič igral že v sezoni 2012/13. V lanski je bil, sploh v prvem delu, izjemno razpoložen in pri vrhu strelcev. Ob koncu je na 60 tekmah statistiko obogatil z 39 točkami (12 zadetkov, 27 podaj).

Sedem let starejši Kovačević je lani prvič drsal po češkem ledu, Karlovym Varom se je pridružil sredi sezone, ko je tja prišel iz Slovaške in se dobro znašel ter bil na svetovnem prvenstvu na Madžarskem najboljši slovenski branilec. Na 38 tekmah (skupaj s končnico) je za češki klub dosegel pet zadetkov in 16 podaj.