Motokrosist Tim Gajser se ta konec tedna vrača na dirke prvenstva MXGP. Zacelil je zlomljeno stegnenico in prvič letos bo dirkal na VN Češke. Ob dirkah v Italiji tudi v Loket vsako leto pride več tisoč slovenskih ljubiteljev motokrosa, predvsem navijačev petkratnega svetovnega prvaka. Ker je do tod skoraj 700 kilometrov (skoraj osem ur vožnje), si večina za ogled dirke vzame podaljšan konec tedna. In kaj lahko ob obisku dirke tam še počnete? Tukaj je nekaj naših predlogov.

Regensburg

Regensburg Foto: Matej Podgoršek Skoraj osem ur dolgo vožnjo do Loketa lahko prekinete s sprehodom po četrtem največjem mestu na Bavarskem. Regensburg laži na vzhodnem delu te nemške dežele, uro in pol pred češko mejo oziroma dve uri pred Loketom. Mesto ni tako turistično oblegano kot denimo München ali Nürenberg, pa ima eno največjih in najlepše ohranjenih srednjeveških mestnih jeder. Je del Unescove svetovne kulturne dediščine. Mogočno gotsko katedralo so gradili skoraj štiri stoletja, stari kamniti most čez Donavo je iz 12. stoletja, prav tako bližnja gostilna, ki velja za najstarejšo na svetu (Historische Wurstküche zu Regensburg). V njej naj bi dnevno postregli šest tisoč klobas.

Loket

Srednjeveško mestece Loket v rečnem okljuku. Na drugi strani reke na vzpetini je proga za motokros. Foto: Matej Podgoršek

Grad Loket Foto: Matej Podgoršek Mestece na okljuku reke Ohre z nekaj več kot tri tisoč prebivalci spominja na Česky Krumlov, le da je manj oblegano s strani turistov in nekoliko bolj pristno. Ob reki je speljana sprehajalna pot, ob razpotegnjenem glavnem trgu in sosednjih ozkih ulicah se vrstijo raznobarvne stavbe, nad njimi pa se dviga grad iz 12. stoletja. Loket je skupaj s sosednjim mestom Karlovi Vari uporabili hollywoodski filmarji za snemanje filma o Jamesu Bondu Casino Royale (upodobila sta črnogorsko mesto). Na vzpetini na drugi strani reke je proga za motokros, ki že leta gosti VN Češke. Gre za progo stare šole z razgibanim terenom, s strmimi vzponi in spusti. Z vrha je lep pogled na mesto.

Poglejte, kako smo lani navijali za Gajserja in odkrivali Češko:

Karlovi Vari

Karlovy Vary Foto: Matej Podgoršek Češka rogaška slatina seveda ni manj znan kotiček Češke, a med Slovenci vseeno redko obiskan. Gre za mondeno letoviško zdraviliško mesto ob reki Tepli, ki so ga poimenovali po cesarju Svetega rimskega cesarstva Karlu 4. A četudi ne bivate v enem od dragih hotelov, si je vredno vzeti nekaj ur za sprehod po mestu. Neorenesančne stavbe, večinoma hoteli, iz konca 19. stoletja so res nekaj posebnega. Enako velja za kolonade, pod katerimi najdemo številne izvire tople termalne vode, ki jo lahko poskusimo. Mesto je znano po mednarodnem filmskem festivalu, ob že omenjenem Casino Royale pa so tu snemali še več drugih znanih filmov (Last Holiday, The Grand Budapest Hotel).

Naravni rezervat Soos

Naravni rezervat Soos je več kot 200 hektarov veliko mokrišče. Foto: Matej Podgoršek

Izvir v Soosu Foto: Matej Podgoršek Ne le po termalnih izvirih, ta del Češke je znan po še enem naravnem pojavu – ostankih nekdanjega slanovodnega jezera s termalno in vulkansko aktivnostjo pri kraju Františkove Lazne. Danes je tu urejen naravni rezervat Soos (več kot 200 hektarov), po katerem je speljana sprehajalna pot. Nekoč so tu kopali šoto (vagoni, s katerimi so jo odvažali, so danes namenjeni turistom). Gre za mokrišče z bogato floro in favno. Ob urejeni poti vidimo tudi nekaj mineralnih izvirov in celo manjše brbotajoče blatne mofete (razpoke na pojemajočem vulkanu z uhajajočimi plini, zlasti ogljikovim dioksidom). Nekateri Soos zato imenujejo češki yellowstone.

Velka Amerika in Karlštejn

Grad Karlštejn Foto: Matej Podgoršek Če želite športni izlet na Češko podaljšati za več kot le tri ali štiri dni, lahko raziskovanje Češke nadaljujete v bližnjem Plznu (pivovarsko mesto), nekoliko dlje pa sta Praga in Česky Krumlov. V tem članku pa izpostavljamo še dva manj znana, a zelo zanimiva kraja jugozahodno od češke prestolnice. Velka Amerika in Lom Maxiko sta dva delno poplavljena opuščena apnenčeva kamnoloma. Velka Amerika je dolg 800 metrov, širok 200 in globok do 100 metrov. Pravijo mu tudi češki grand canyon. Nedaleč stran pa je mogočen gotski grad Karlštejn, eden najbolj obiskanih na Češkem. Sredi 14. stoletja ga je dal postaviti cesar Karel 4.

Opuščeni in delno poplavljeni kamnolom Velka Amerika v bližini Karlštejna Foto: Matej Podgoršek