Svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser nas je štiri mesece po najhujši poškodbi v karieri (zlom stegnenice) povabil na trening na Tiga243Land. Prvič je spregovoril o padcu, poteku okrevanja in razkril dirko, na kateri se vrača na tekmovanja. To je Loket, kjer bo dirka 16. julija. "Fokus je, da se vrnem v Loketu. Ocena je, da se lahko vrnem v dobri formi," ob tem pravi Gajser. "Počutim se dobro, hitrost je prava."

Petindvajsetletni Makolčan Tim Gajser (Honda) je jeseni še petič postal svetovni prvak v motokrosu (četrtič v elitnem razredu MXGP). Pozimi je s pomočjo kondicijskega trenerja Boštjana Renka dvignil fizično pripravljenost, z Gariboldijevo ekipo pa je na Sardiniji opravil testiranja še izboljšanega Hondinega tovarniškega motorja (še posebej za štarte). Za tem je na drugi pripravljalni dirki (19. februarja v Pietramurati) nesrečno padel in si zlomil stegnenico. Hitro je bilo jasno, da bo vrnitev po njegovi najhujši poškodbi v karieri dolgotrajna in da je prvenstvo 2023 zanj izgubljeno. Medtem je Honda sezono vseeno odprla z zmago, saj je bil v Argentini najboljši Ruben Fernandez.

Najhujša bolečina v življenju

Posnetek padca si je ogledal in poskušal analizirati, kako je prišlo do napake. "Štart mi ni uspel, a sem hitro prišel nazaj. Kar malo na silo sem prehiteval tekmece. Vidljivost ni bila najboljša, saj je proga v Arcu pod gorami. Spregledal sem eno luknjo. Ta me je dobila. Nogo mi je potegnilo s tačk in me je potegnilo nazaj. Dodal sem plin in odletel predaleč." Ni omedlel, bolečine pa so bile nepopisne. "Najhujša bolečina v mojem življenju. Občutek ob pogledu na nogo, res ni bil najboljši."

"Ocena je, da se lahko vrnem v dobri formi"

Gajser se je na treninge na motorju vrnil konec maja. Foto: Grega Valančič/Sportida A borec, kakršen Gajser je, je že po dveh tednih začel fizioterapije in kondicijske treninge z Renkom. Zato, da bi bila izguba mišične mase čim manjša in da si čim prej povrne gibljivost. Bila sta uspešna, se pa kost ni zarasla tako hitro, kot so si želeli, in na motor se je lahko vrnil šele konec maja. Že na prvih treningih se je počutil dobro. Po treh tednih treninga na domači progi Tiga243Land je sprejel še odločitev o vrnitvi na dirke. Zgodilo se bo v Loketu: "Fokus je, da se vrnem v Loketu. Ocena je, da se lahko vrnem v dobri formi, da bom pripravljen za borbo za najvišja mesta."

"Prvi tedni so bili zelo hudi. Ni mi všeč, da gledam dirke po televiziji. A sem se nekako sprijaznil s tem in se osredotočil na okrevanje. Dobre štiri mesece po poškodbi že treniram na motorju," je na odprtem treningu na domači progi Tiga243Land razlagal Gajser. Pravi, da je nekje na 70 odstotkih. "Sem v solidni formi. Na motorju se počutim dobro. Vesel sem, da sem nazaj in sem v dobri formi." Z vrnitvijo ni hitel, raje si je vzel mesec več časa za okrevanje, kot je bilo sprva mišljeno. V Hondini ekipi ga niso silili, naj se čim prej vrne. Sam je bil še najbolj neučakan.

"Niti pomislil nisem, da bi izpustil celotno sezono"

Foto: Grega Valančič/Sportida Zanj je pomembno, da nekaj dirk odpelje že letos, da se tako vrne v ritem dirkanja s tekmeci ter da bo do začetka sezone 2024 znova stoodstotno pripravljen ("perajt", kot sam vedno reče) za osvajanje dirk in boj za svoj šesti svetovni naslov. "Niti pomislil nisem, da bi izpustil celotno sezono. Če izpustiš eno celo leto, potrebuješ dosti več časa, da se vrneš v ritem. Povsem nekaj drugega je, če samo voziš sam na progi na treningu. Smo letos pri Herlingsu videli, da se mu je poznalo, sploh na začetku sezone. Cilj je bil zato že od samega začetka okrevanja, da odpeljem vsaj nekaj dirk, kot priprava za sezono 2024." Jefrey Herlings (KTM) je izpustil celotno lansko sezono in je potreboval kar nekaj dirk, da je lahko odpeljal celotno vožnjo na najvišji ravni.

Prisilni premor dober, da si je telo spočilo

"Vsaka stvar se zgodi z razlogom. Lanska sezona je bila naporna, vmes sem bil tudi bolan. Telo se je zelo izčrpalo. Na koncu sezone so zdravniki rekli, da bo telo potrebovalo kar nekaj časa, da se bo regeneriralo. In sem pomislil, da je ta pavza prišla kar prav, da se telo opomore in bom pripravljen za naslednjih pet let."

V Loket vsako leto roma več kot tisoč Slovencev

Dirka vrnitve bi bila težko boljša. Loket je ob Pietramurati v Trentinu prizorišče, kamor vsako leto pride največ Timovih navijačev. Proga na zahodu Češke je od Slovenije oddaljena manj kot 700 kilometrov oziroma sedem ur in pol vožnje. Vstopnice so še na voljo, najcenejša za oba dneva (15. in 16. julij) stane 550 čeških kron (23 evrov), tista z boljšim pogledom na progo pa 1.700 kron (približno 71 evrov). Lani je bilo v Loketu več kot tisoč Slovencev. V spodnjih treh člankih se spomnite, kako je bilo.

Foto: Grega Valančič/Sportida Vesel je bil podpore navijačev in njihove strpnosti pri čakanju, da se vrne na dirke. "Za Loket vsi vemo, da pride veliko slovenskih navijačev in upam, da bo letos spet tako," se VN Češke že veseli 25-letnik. Zadovoljen bo že z uvrstitvijo okoli šestega mesta. "Nobenega pritiska si ne želim ustvarjati. Skušal bom vozil sproščeno. Želim si dobrih rezultatov, a se zavedam, da so tekmeci po polovici sezone v dobri formi, korak pred mano. A če dam vse od sebe, če uživam, vem, da imam hitrost, da se vozim spredaj. Če bom peti, šesti, bo v redu. Če bom boljši, pa še toliko bolje."

Prado se lahko že v Indoneziji približa naslovu prvaka

Ta konec tedna bo prvič v Indoneziji dirkal Jan Pancar. Foto: Matej Podgoršek Prvenstvo MXGP se ta in prihodnji konec tedna nadaljuje z dvema dirkama v Indoneziji. To bosta že 10. in 11. velika nagrada v letošnji sezoni (od 19). Izpustil ju bo tudi rekorder po številu zmag v svetovnem prvenstvu (103) Jeffrey Herlings (KTM), ki se je poškodoval na pretekli VN Nemčije. Zaradi počenega vretenca bo manjkal vsaj na teh dveh dirkah. Tako ima Jorge Prado (GasGas) priložnost, da si pridirka morda že odločilno prednost za svoj prvi naslov svetovnega prvaka v MXGP. Že zdaj ima Španec 57 točk prednosti pred Nizozemcem. "Če bo vozil pametno, bo prvak," o Pradu pove Gajser.

V razredu MX2 bo sploh prvič v Indoneziji dirkal Jan Pancar (KTM), ki zaseda deseto mesto v skupnem seštevku. Pred desetimi dnevi je na VN Nemčije izenačil svojo najboljšo uvrstitev (šesto mesto). "Spremljam Jana, spremljam vse dirke. Jan je pokazal nekaj vrhunskih voženj. V drugi polovici sezone je vedno pokazal, da zna biti še močnejši. Mislim, da mu gre dobro, in da bo tako nadaljeval. Vso srečo v Indoneziji," je Gajser povedel nekaj spodbudnih besed še o Pancarju.