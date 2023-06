Poškodbe so del motokrosa in letos ne prizanašajo niti najboljšim na svetu. Svetovni prvak Tim Gajser (Honda) si je februarja zlomil stegnenico in še ne nastopa, zaradi pretresa možganov je VN Španije izpustil Romain Febvre (Kawasaki), Maxime Renaux (Yamaha), ki je letos prvič zmagal v razredu MXGP, si je maja v Španiji zlomil kost v stopalu in je vprašanje, ali bo letos sploh še dirkal, na VN Francije pa si je roko zlomil Mattia Guadagnini (GasGas).

"Dosegel sem rekord v številu zmag in nato doživel novo poškodbo"

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage V nedeljo pa se je spet poškodoval Jeffrey Herlings (GasGas), ki je zaradi poškodbe stopala izpustil celotno lansko sezono. V prvi vožnji je ob menjavi linije v vse globljem kanalu padel čez krmilo. Iz KTM-ove tovarniške ekipe dva dni zatem sporočajo, da bo izpustil naslednji dve dirki, ki bosta 25. junija in 2. julija v Indoneziji. Ponedeljkovo slikanje z magnetno resonanco je namreč potrdilo prve rentgenske izvide na prizorišču, da ima počeno vretence C5. "Težko najdem besede. To povzame mojo celotno kariero. Dosegel sem rekord v številu zmag in se nato spet poškodoval. Ne vem, kaj se je zgodilo, saj sem do tistega trenutka tiste linije vozil povsem običajno. Vožnjo sem nekako končal, a dobro poznam svoje telo in čutil sem, da nekaj ni v redu," je povedal Herlings.

Jorge Prado Foto: Guliverimage To je hud udarec za 28-letnega Nizozemca, ki si želi svoj tretji naslov v MXGP in skupno šestega v svetovnem prvenstvu. Letos je zmagal na štirih od devetih dirk in je s 103. zmagami postal najuspešnejši motokrosist v zgodovini. Vsaj kar zadeva zmage. Zaradi pogostih poškodb pa se še ni približal desetkratnemu prvaku Stefanu Evertsu in devetkratnemu prvaku Toniju Cairoliju. Trenutno je drugi v seštevku, a že 67 točk za vodilnim Jorgejem Pradom (GasGas). Zadnji letos ne dela napak in v posamični vožnji še ni bil slabši kot šesti. Osvojil je dve veliki nagradi in še štirikrat zmagal na kvalifikacijski dirki. Če v Indoneziji ponovi VN Nemčije, ko je osvojil maksimalnih 60 točk, bi lahko Herlingsu ušel še za dodatnih 120 točk. Skoraj 200 točk zaostanka pa bo na zadnjih osmih dirkah težko nadoknaditi.

Herlings naj bi se na dirke vrnil sredi julija, ko je na sporedu VN Češke. "Izpustil bom vsaj dve veliki nagradi. Vesel sem, da vsaj ne potrebujem operacije in bom res lahko kmalu spet dirkal," je še povedal Herlings. Želja slovenskih ljubiteljev motokrosa je, da bomo v Loketu na Češkem videli tudi vrnitev še enega petkratnega prvaka, našega Gajserja.