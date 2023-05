To fotografijo Gajserja smo čakali: prvak na motorju!

Takole je Tim Gajser na družbenih omrežjih objavil, da se je po treh mesecih vrnil na motor. Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser si je 19. februarja na pripravljalni dirki v Pietramurati ob nesrečnem padcu zlomil stegnenico. Sledila sta operacija in daljše okrevanje. S kondicijskim trenerjem Boštjanom Renkom sta več mesecev trdo garala, obiskoval je tudi fizioterapije. "Kondicijsko je njegovo stanje že zelo dobro. Za vrnitev na motor pa moramo še malo počakati, saj se kost še ni povsem zacelila; nima še prave gostote," je v pogovoru za Sportal pred dobrima dvema tednoma povedal Renko.

Zdaj pa prihajajo posnetki, ki so jih Timovi navijači tako težko čakali. Zdravniki so dali zeleno luč. Aktualni prvak je spet na motorju. S Hondinim mehanikom Aaronom Buglijem sta opravila trening na progi v Tiga243Landu v Lembergu. "Tim se je vrnil na motor prvič v petek, danes je imel drugi trening. Super se počuti," nam je sporočil Renko. Na prvi Timov odziv pa moramo še počakati. V tednu ali dveh naj bi za medije odprl enega od svojih treningov.

Letošnje prvenstvo MXGP je, kar se tiče boja za naslov, zanj že izgubljeno, saj so odpeljali sedem od 19 dirk. Vsekakor pa si želi še letos odpeljati nekaj dirk, da se vrne v dirkaški ritem in bo tako stoodstotno pripravljen za sezono 2024. Tiha želja Timovih navijačev, najverjetneje tudi njega, je, da bi prvič nastopil na VN Češke v Loketu 16. julija. Do takrat sicer sledijo še štiri dirke: Latvija ta konec tedna in Nemčija naslednji ter čez mesec dni dve v Indoneziji.