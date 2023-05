Gajser: Nočem na štart, dokler ne bom stoodstoten

Francoska vasica Villars-sous-Ecot blizu nemške in švicarske meje bo konec tedna gostila sedmo dirko prvenstva MXGP. Po šestih od 19 ima vodilni v prvenstvu Jorge Prado (GasGas) samo še šest točk prednosti pred Jeffreyjem Herlingsom (KTM), ki je pred 10 dnevi osvojil VN Španije, kar je bila njegova 102. zmaga v karieri. Oba imata letos lažje delo, saj ne nastopa petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda). Februarja si je zlomil stegnenico. Konec marca je bila tiha želja, da bi sredi aprila lahko prvič sedel na motor in bil do VN Francije (21. maj) pripravljen za dirkanje. A ni tako preprosto.

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pred odhodom v Francijo so iz Hondine tovarniške ekipe prvenstva MXGP posredovali Timovo izjavo. "Res bi si že želel dirkati. Pogrešam dirke, štartno rampo in vse v ekipi in prvenstvu, a istočasno ne želim hiteti nazaj na štart. Nočem na štart, dokler ne bom stoodstoten," sporoča 26-letnik. "Kmalu se bom lahko vrnil na motor. Tega se res veselim, saj to počnem od malega. To je del mojega življenja. Težko mi je, ker sem že tri mesece brez motorja."

A datuma vrnitve še vedno nima. "Ko bom začel voziti, bom šele vedel, kako je z mojo nogo. Takrat bom šele vedel, kdaj se bom lahko vrnil in kdaj bom na dirki MXGP. Cenim vsa sporočila podpore, ki jih dobivam. Upam, da se čim prej vidimo." Edini voznik Honde v MXGP tako ostaja Španec Ruben Fernandez, ki je z zmago na uvodni dirki in tretjim mestom na prejšnji v Španiji na tretjem mestu skupnega seštevka (70 točk za Pradom).

Renko: Kost še nima prave gostote

Boštjan Renko Foto: Grega Valančič/Sportida Kondicijsko Gajser dobro napreduje, kost pa še ni povsem zaceljena in zato mu zdravniki še niso dali zelene luči. To je pred dnevi v pogovoru za Sportal potrdil njegov kondicijski trener Boštjan Renko. "Z vrnitvijo na motor moramo še malo počakati, saj se kost še ni povsem zacelila, nima še prave gostote. Zato stroka še odsvetuje motor, saj bi lahko kost počila na delu, kjer je bila poškodovana, in bi bili spet na začetku zdravljenja. Tega pa si ne želimo."

Na dirki svetovnega prvenstva v Franciji bo tako nastopal samo en Slovenec, Jan Pancar (KTM), ki je deseti v skupnem seštevku razreda MX2. Preteklo nedeljo je fant iz Dolenjske zmagal na dirki italijanskega prvenstva.