Sin in oče iz Slovenije, ki mešata štrene svetovni eliti

"Z razlogom sem najboljši zasebni voznik. Tudi mešam štrene tovarniškim voznikom. Sem kar ponosen, da," je po tretjini svetovnega prvenstva v motokrosu povedal Jan Pancar, desetouvrščeni v razredu MX2. Medtem ko imajo vozniki tovarniških ekip za sabo deset, morda 20 ljudi, ima Jan na večini dirk samo očeta Igorja Pancarja. Tako je bilo na VN Portugalske in VN Španije, kjer smo ju spremljali. Za teh 12 dni na poti in 5.200 kilometrov na cesti si je Igor v službi vzel dopust. "Mehaniki, menedžerji ekip me zdaj v 'paddocku' tudi pozdravijo, prej pa me niso opazili."

Jan Pancar (TEM JP253 KTM Racing Team) je v nedeljo na VN Španije, šesti dirki svetovnega prvenstva v motokrosu razreda MX2, osvojil 12. mesto. Na prvi ga je tekmec zbil na tla, sredi druge je z vrhunskimi časi krogov dokazal, da spada v prvo deseterico. "Hitrost je bila res dobra. Prvi štirje so bili hitrejši, preostali pa smo bili kar blizu skupaj. A štarti tokrat niso bili najboljši, kar mi je onemogočilo boljši rezultat, saj sama proga ne dopušča veliko prehitevanj. V obeh vožnjah sem moral napadati s približno 12. mesta. Z boljšimi štarti bi se lahko vozil blizu petemu mestu," je v pogovoru za Sportal po drugem zaporednem dirkaškem koncu tedna razlagal Jan. Njegov oče Igor Pancar, ki je na dirkah v vlogi mehanika in trenerja, pa poudarja: "Ritem je imel dober. Trije pred njim so vozili enako hitro. Če ne bi porabil toliko energije, da je prišel do osmega mesta, bi se lahko boril z njimi. Lahko bi bil pred njimi."

"Če bo šlo vse po načrtih, bom med sezono še boljši"

Jan Pancar Foto: AMZS/Goran Krošelj Teden prej je odpeljal najboljšo dirko sezone, ko je bil sedmi na kvalifikacijski dirki na Portugalskem, nato pa v prvi vožnji osvojil šesto mesto. "Grand prix" je končal kot osmi. Po šestih od 19 dirk te sezone ima 134 točk in je v skupnem seštevku deseti. "Z desetim mestom sem zadovoljen. Tak je bil tudi cilj. In da potem napredujem med sezono. Če bo šlo vse po načrtih, bom med sezono še boljši." Že lani je najboljše rezultate kazal v drugi polovici leta, na VN Nemčije je na primer s šestim mestom dosegel uspeh kariere. "Pozimi si z očetom težko privoščiva zelo dobre priprave na takšnih progah, kot so v svetovnem prvenstvu, zato sezono začnem malo iz ozadja. Obenem sem imel letos pozimi še tisto poškodbo in se je vse malo seštelo. Vseeno so bile vožnje za začetek sezone vrhunske." En mesec je bil namreč brez motorja, potem ko mu je ob nesrečnem padcu obrnilo koleno. Enako razmišlja oče: "S prvo tretjino sva zelo zadovoljna. V prejšnjih letih je med sezone vedno napredoval, zato pričakujem, da bo tudi letos stopnjeval formo in bodo prišli še boljši rezultati. Leto je še dolgo."

Igor si je za Janov nastop na dveh dirkah v službi vzel dopust

Igor Pancar pripravlja motor. Foto: Matej Podgoršek Z očetom sta z bivalnikom in prikolico z motorjem sama odšla na 2.600 kilometrov dolgo pot iz Slovenije na Portugalsko. Na poti nazaj sta nastopila še na dirki v Španiji. "Mogoče kdo misli, da si vmes en teden prost, a ni tako. V ponedeljek opereš oblačila, v torek in sredo greš na trening, v četrtek prideš na drugo dirko in vse postaviš. V petek je treba še kaj popraviti na motorju, sledi še tehnični pregled," razlaga Igor Pancar, ki si je za to 12-dnevno pot v službi vzel dopust. A zanj to seveda ni dopust. Je Janov mehanik oziroma, kot radi rečemo, deklica za vse, medtem ko za voznike tovarniških ekip skrbi deset, morda 20 ljudi.

Kako je videti Janov konec teden na dirki, vemo. Pa očetov? "Najprej pripravim motor, nato grem na trening, kjer Janu kažem čase, gledam, kaj delajo drugi, kje izgublja, kje pridobiva. Nato mu lahko kaj svetujem, pogledava linije, po katerih vozijo drugi. Potem je treba oprati motor, zamenjati gume, filter, pripraviti motor za naslednjo vožnjo." In to se ponavlja za kvalifikacijsko vožnjo in obe nedeljski. V nedeljo zvečer sama pospravita motor, tendo in preostalo opremo nazaj na prikolico. Le nekaj ur za tem, ko je Jan osvojil 12. mesto, ju je čakala dolga nočna vožnja iz Madrida proti domu.

"Z razlogom sem najboljši zasebni voznik in na to sem kar ponosen"

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek "Večina voznikov pride na dirko z letalom in njihova služba je samo to, da vozijo. Midva z očetom sva za vse sama. Malo več dela je. S tistim, kar imaš, moraš narediti največ, kar lahko." Janovi rezultati so zato še toliko več vredni. "Zagotovo. Z razlogom sem najboljši zasebni voznik. Tudi mešam štrene tovarniškim voznikom. Sem kar ponosen, da," prizna 23-letnik, ki zdaj nase opozarja širšo javnost. Vse večkrat pred vožnjami daje izjave tudi za televizijski prenos. Zanimalo me je še, kako nanju gledajo tekmeci. Odgovor obeh je bolj zadržan. "Slišal sem, da me malo bolj spremljajo, ker se vozim med njimi," je odgovoril Jan, Igor pa dodal: "Mehaniki in menedžerji ekip me zdaj v 'paddocku' tudi pozdravijo, prej pa me niso opazili. Vidijo, da nisem samo oče." Očitno tovarniški vozniki nanju gledajo kar malo zviška, morda še bolj njihovi mehaniki, ki jim ni posebej všeč, da sta med njimi v štartnem boksu.

Svetovno prvenstvo MXGP in MX2 se bo z VN Francije nadaljevalo 20. in 21. maja. Vrhunec sezone bi za Jana in Igorja lahko bila dirka v nemškem Teutschenthalu (lani šesti), najbližje Sloveniji pa bosta 16. julija na VN Češke v Loketu.