Pancarju kvalifikacijski točki, Febvra odpeljani z reševalnim vozilom

Motokrosisti so v petek obiskali SnowZone, snežno dvorano v predmestju Madrida. Ruben Fernandez je bil na snegu kot mali otrok. Foto: Matej Podgoršek Minuli konec tedna na Portugalskem, ta konec tedna so najboljši motokrosisti na svetu že na dirki v Španiji. To gosti Xanadu, predmestje Madrida. V petek je bilo še sproščeno, ko so obiskali bližnji nakupovalno-zabavni center. Na snegu (imajo namreč dvorano za smučanje in deskanje) se je najbolj zabaval Ruben Fernandez (Honda), ekipni kolega Tima Gajserja. Za zmagovalca uvodne dirke sezone v Argentini bo to domača velika nagrada. Prvi favorit je sicer drugi Španec Jorge Prado (GasGas), ki je bil pred začetkom tega dirkaškega vikend vodilni v razvrstitvi MXGP. Imel je 27 točk prednosti pred Jeffreyjem Herlingsom (KTM), ki je na Portugalskem dosegel svojo drugo zmago sezone. Zanj je bila ta 101., s čimer se je izenačil z rekorderjem, legendarnim belgijskim motokrosistom Stefanom Evertsom.

Kvalifikacijsko dirko osvojila Prado in Geerts

V soboto je šlo že zares. Po dveh treningih je sledila kvalifikacijska dirka. V MXGP je bila že v prvem krogu prekinjena, saj je v prvem zavoju grdo padel Romain Febvre (Kawasaki). S proge so ga odnesli na nosilih in z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Več podatkov o njegovem zdravstvenem stanju za zdaj ni. Ponovljen štart je dobil Prado, sledila sta mu Herlings in Jeremy Seewer (Yamaha). Fernandez je v drugem krogu padel in se nato prebijal s 15. mesta. Prado je še četrtič letos dobil kvalifikacijskih deset točk in bo tako v nedeljo prvi izbiral štartno rampo. V zadnjih krogih je Herlings sicer pritisnil na plin, a mu je zmanjkalo krogov, da bi napadel Španca. S 15 sekundami zaostanka za njima je bil tretji Seewer. Fernandez je končal na sedmem mestu.

Na prizorišču je tudi peščica slovenskih navijačev. Slovenski zastavi plapolata najvišje, Foto: Matej Podgoršek Od odsotnosti poškodovanega Gajserja imamo v Španiji samo enega slovenskega predstavnika. V MX2 svojo najboljšo sezono vozi Jan Pancar (KTM), ki je z zasebno družinsko ekipo deseti v prvenstvo (po VN Portugalske je imel 117 točk). Na sobotni kvalifikacijski dirki je osvojil dve novi. Na kvalifikacijah jih namreč dobi prvih 10 (od 10 do 1). Pancar je bil deveti. Po štartu je bil deseti, nato je pridobil eno mesto in se s konstantnimi časi vozil na devetem mestu vse do cilja. Zmagal je vodilni v skupnem seštevku MX2 Jago Geerts (Yamaha).

Pancar bi rad dodal sekundo na krog, da bi prišel do petega mesta

V globokih kanalih se znajde. Foto: Matej Podgoršek "Solidna vožnja. Dalo bi se še malo bolje. Z devetim mestom sem zadovoljen, dve novi točki. Še vedno bom imel dobro štartno rampo. Skušal bom dodati sekundo na krog, kar bi me lahko pripeljalo do petega mesta. Cilj je, da torej nekaj dodam, da bo še boljši rezultat," je v pogovoru za Sportal po kvalifikacijski dirki povedal Pancar. Štartna mesta bodo izbirali od znotraj navzven. "Tudi z desetega mesta se še vedno da dobro štartati. Bolj bo pomembno, kako bom štartal kot pa sam položaj."

Gre za trdo podlago, ki pa so jo kar globoko preorali. "Zdaj je bila kar malo nevarna. Bili so globoki kanali. Zelo se je namreč osušila, ker je precej vroče. Verjamem, da jo bodo jutri bolj polili. Zna biti kar blatna in bo zelo drugače kot danes," nam je še povedal 23-letni slovenski motokrosist. Ob globokih kanalih je na progi tudi nekaj visokih skokov, višjih kot v prejšnjih letih. "Meni to najbolj ustreza. Na to sem navajen. Všeč so mi globoki kanali. To ne bo težava." Drugič letos pa bo dodaten izziv temperatura. Ta se giba okoli 28 stopinj Celzija. "Ni še tako hudo, a na motorju je vseeno vroče. Čim več vode in mineralov, ker veliko tekočine izgubiš s potenjem."

Glavni dve vožnji za VN Španije sledite v nedeljo: v MX2 štart ob 13.15 in 16.10, v MXGP pa štart ob 14.15 in 17.10.