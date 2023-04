VN Portugalske je bila peta dirka letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu. Na prvih štirih smo videli štiri različne zmagovalce v razredu MXGP: Ruben Fernandez (Argentina), Jeffrey Herlings (Sardinija), Maxime Renaux (Švica) in Jorge Prado (Trentino). Drugič letos je zmagal Nizozemec Herlings. V prvi vožnji je bil tretji, drugo pa je dobil, potem ko je v deseti minuti prehitel Fernandeza in se odpeljal proti zmagi kot v svojih najboljših časih pred lansko poškodbo. To je njegova 101. zmaga v svetovnem prvenstvu, s čimer se je izenačil z legendarnim Belgijcem Stefanom Evertsom, najuspešnejšim motokrosistom vseh časov, ki ima 101. zmago in deset naslovov prvaka.

MXGP Portugalske:



1. Jeffrey Herlings (KTM) 45 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 42

3. Jorge Prado (GasGas) 40

4. Ruben Fernadez (Honda) 36

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 34

6. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 32



Skupni seštevek (5/19):



1. Jorge Prado (GasGas) 246 točk

2. Jeffrey Herlings (KTM) 229

3. Romain Febvre (Kawasaki) 214

4. Maxime Renaux (Yamaha) 202

5. Ruben Fernandez (Honda) 182

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 162

Gariboldi: Timu gre dobro, upam, da ga kmalu vidimo

Ruben Fernandez Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Zmagovalec sobotne kvalifikacijske dirke Ruben Fernandez (Honda) je bil v prvi vožnji samo sedmi (napaka že na začetku), zaostal je več kot 35 sekund. Vodja ekipe Giacomo Gariboldi je med vožnjo dejal, da je mladi Španec pred štartom čutil precej pritiska. Obenem pa je dal še zadnjo informacijo o stanju svojega prvega voznika Tima Gajserja, ki je zaradi poškodbe stegnenice še ne dirka. "Timu gre dobro. Okrevanje poteka počasi. Upam, da ga kmalu vidimo." Tiha želja naj bi bila vrnitev konec maja v Franciji.

Fernandez je bolje odpeljal v drugi vožnji, ko je prvih deset minut celo vodil. Nato pa skozi cilj pripeljal devet sekund za Herlingsom. V seštevku obeh voženj je Fernandez osvojil četrto mesto. Na stopničke sta se na Portugalskem povzpela drugi Romain Febvre (Kawasaki) in tretji Jorge Prado (GasGas), ki pa ostaja vodilni v skupnem seštevku sezone. Razočaranje Aguede pa Maxime Renaux (Yamaha). Po odstopu na kvalifikacijski dirki je imel slabo štartno rampo in je osvojil samo 10. mesto. V skupnem seštevku prvenstva je z drugega padel na četrto mesto.

Gajserjev kondicijski trener Boštjan Renko je za Šport TV povedal, da skušata s Timom izklopiti ego in poslušati zdravnike. Sam bi se že rad usedel na motor. A na zadnjem pregledu kost še ni bila povsem zaceljena. Tako delata samo na kondicijski pripravi.

Pancar v MX2 osmi, zmaga Geertsu

Jan Pancar Foto: AMZS/Goran Krošelj Progo v Aguedi so letos spremenili, obrnili v drugo smer, a se je 22-letni slovenski motokrosist Jan Pancar (KTM) na njej vozil, kot bi šlo za zelo izkušenega voznika. V prvi vožnji mu sicer ni uspel tako dober štart kot na sobotni šprinterski dirki, ko je nato s petega zdrsnil na sedmo mesto. Tokrat je bil po prvem krogu deseti, a se je z nekaj uspešnimi prehitevanji pripeljal v cilj kot šesti. Za najhitrejšim Jagom Geertsom (Yamaha) je zaostal 46 sekund, za njim pa so bili tudi vozniki na tovarniških motorjih.

Podoben začetek za Pancarja tudi v drugi vožnji. Bil je sedmi. Nato pa se mu je zgodila napaka, izgubil je več kot 10 sekund in padel na 15. mesto. Je pa nato vse do zadnjega kroga dirkal zelo hitro in skozi cilj pripeljal kot 10. S seštevkom 26 točk je osvojil končno osmo mesto. V skupnem seštevku sezone pa ostaja deseti.

Medtem je Belgijec Geerts dobil tudi drugo vožnjo in s polnim točkovnim izkupičkom 50 točk zmagal tretjič letos (pa še 10 točk je dobil na kvalifikacijski dirki). Tako zanesljivo vodi v skupnem seštevku prvenstva.

Sezona se bo nadaljevala že naslednji konec tedna, z VN Španije v predmestju Madrida.