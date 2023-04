Razočarani Gajser prvič o svojem okrevanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser (Honda) je izpustil uvodne tri dirke svetovnega prvenstva, potem ko si je 19. februarja ob padcu na pripravljalni dirki v Pietramurati zlomil stegnenico. Prav v Pietramurati pri Gardskem jezeru se ta konec tedna nadaljuje sezona v MXGP. Dirka, ki jo pogosto opisujemo kot Timovo domačo, saj se je na njej običajno zbralo več tisoč slovenskih navijačev. Ta konec tedna žal ne bo tako, saj bo 26-letnik izpustil tudi to dirko. "Res sem razočaran, da bom izpustil VN Trentina. Pogrešal bom svoje navijače in dirkanje na tisti progi."

Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Motokrosisti o poškodbah in okrevanju neradi govorijo oziroma le redko delijo informacije o svojem stanju. Gajser in njegov kondicijski trener Boštjan Renko le občasno na družabnih omrežjih objavita kakšen posnetek iz fitnesa ali s kolesa. Tim že nekaj časa hodi brez bergel, vozi tudi kolo, na motor pa se še ni vrnil. Se je pa zdaj vendarle oglasil tudi z nekaj besedami: "Okrevanje gre dobro. Vse več moči imam v nogi. Zdravnik pravi, da je napredek navdušujoč. Skušal se bom čim prej vrniti na motor. Takrat bom natančneje vedel, kdaj se bom vrnil na dirke." Progo v Tiga243Landu so za Timov trening sicer že pripravili.

Želja je, da bi se vrnil ob koncu maja, ko bo dirka v Franciji. To pomeni, da bi po nedeljski VN Trentina izpustil še VN Portugalske, ki bo konec aprila, in VN Španije, ki bo prvo nedeljo v maju. A kot pravi Tim, šele prvi treningi na motorju bodo dali jasnejšo časovnico njegovega povratka na dirke.

V Prietramurati bomo vselej spremljali nekaj slovenskih voznikov. Jan Pancar (KTM) bo dirkal v svetovnem prvenstvu MX2 (trenutno je deseti v skupnem seštevku), mladi slovenski upi pa bodo nastopili na dirki evropskega prvenstva EMX125. Jaki Peklaju se je pretekli konec tedna na prvi v Švici uspelo prebiti na dirko štirideseterice.