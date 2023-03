Najprej poslal dobre želje Gajserju, nato šokirali svet motokrosa

Niti v Hondi niso pričakovali, da lahko ob odsotnosti Tima Gajserja zmaga na uvodni dirki svetovnega prvenstva v motokrosu. A 24-letni Španec Ruben Fernandez je že lani na nekaj dirkah dokazal, da se lahko kosa z najboljšimi. "Ko so mi v cilju povedali, da sem zmagal, je bilo to res lepo presenečenje."

Ruben Fernandez Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Ko si je aktualni svetovni prvak Tim Gajser pred tremi tedni zlomil stegnenico, so v Gariboldijevi tovarniški ekipi Honda HRC gotovo s strahom zrli proti uvodnim dirkam sezone. V prejšnjih se ne Brian Bogers ne Mitch Evans na drugi tovarniški Hondi nista uvrščala na stopničke, kaj šele, da bi konkurirala Gajserju. Zdaj so priložnost dali manj izkušenemu Rubenu Fernandezu. Ta pa je v nedeljo na uvodni dirki prvenstva motokrosistični svet šokiral z zmago. V prvi vožnji je bil peti, v drugi pa je bil nato z najboljšima štartom in vodstvom od prvega do zadnjega kroga prepričljivo prvi. Tako je odpeljal bolj konstantno in z manj napakami kot na prvi pogled hitrejša Jorge Prado (GasGas) in Jeremy Seewer (Yamaha), kos pa mu ni bil niti povratnik po poškodbi, petkratni svetovni prvak Jeffrey Herlings (KTM). Očitno pa je boljši še Hondin motor, kar se tiče štartov, s katerimi je imel Gajser v prejšnjih sezonah kar nekaj težav oziroma je bil v podrejenem položaju.

Fernandez: Ta dan si bom res zapomnil

"Še kar ne morem verjeti. V prvi vožnji sem padel, v drugi pa vodil od štarta do cilja. Zelo sem vesel. Ko sem vodil v prvi vožnji, sem bil tako zelo živčen, v drugi vožnji pa sem bil že bolj navajen vožnje v ospredju," je po VN Argentine razlagal presrečni Fernandez. "Ko so mi v cilju povedali, da sem zmagal, je bilo to res lepo presenečenje." Bilo je sicer zelo tesno: v seštevku obeh voženj je zbral točko več od Herlingsa in dve več od Prada. "Ta dan si bom res zapomnil. Hvala celotni ekipi, družini, vsem, ki mi pomagajo, vsem doma v Galiciji, v Španiji. Komaj čakam, da pridem domov in proslavim z domačimi in prijatelji."

Na VN Argentine Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Španec Fernandez je pred nekaj tedni dopolnil 24 let. To je šele njegova druga sezona v elitnem razredu MXGP. Prvi dve dirki je na 450-kubičnem motorju sicer odpeljal že ob koncu leta 2021, lani pa je s tovarniškim motorjem dirkal za zasebno ekipo Livie Lancelot. Dvakrat je bil tretji, še osemkrat pa se je uvrstil v prvo deseterico in tako lansko prvenstvo končal na osmem mestu. Zbral je 382 točk, 74 več od Mitcha Evansa, ki je vozil za tovarniško Hondino ekipo. In tako si je prislužil mesto ob boku štirikratnega svetovnega prvaka v MXGP Tima Gajserja.

"Res si zasluži vse čestitke"

"Kakšen začetek za Rubena v Hondini ekipi! Pozimi je trdo delal. Res si zasluži vse čestitke. Izjemno, da je odpeljal dve tako dobri vožnji," ga je pohvalil tudi športni direktor Honde HRC Marcus Pereira de Freitas. "V prvi vožnji si dela sicer ni olajšal, je pa zato v drugi odpeljal brezhibno. Odličen začetek sezone zanj in za celotno ekipo." Ta je pred začetkom dirke na družabnih omrežjih objavila skupinsko fotografijo in z njo dobre želje poslala v Slovenijo Timu Gajserju.

"Tiga, želimo, da bi bil tukaj," so Timu Gajserju sporočili v Slovenijo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Zaupanje japonskega koncerna in Giacoma Gariboldija, ki vodi ekipo, je opravičil že v Argentini. Edino rdeče tablice vodilnega v prvenstvu nima, saj po novih pravilih točke delijo tudi na kvalifikacijski dirki. Na tej je deset točk osvojil Prado (Fernandez sedem za četrto mesto) in ima tako v skupnem seštevku sezone dve točki več. "Malo nenavadno, da nimam rdeče tablice, a takšna so pač nova pravila. Želel bi si še rdečo tablico, a že to, da sem osvojil veliko nagrado, je zame velika stvar." Da lahko preseneti v Argentini je sicer nakazal že pred mesecem dni na dirki španskega prvenstva, kjer je Prada že premagal. Tako je zdaj Fernandez Hondin adut za naslov prvaka, saj še naprej ni jasno, kdaj se po poškodbi in operaciji vrača Gajser. A nekaj uvodnih dirk bo zagotovo izpustil.

Ko se v staro formo vrne Herlings ...

V nadaljevanju sezone bo Fernandezu težje osvajati zmage. Seewer zagotovo ne bo tolikokrat padel, prej ali slej pa se bo v staro formo vrnil tudi Herlings. Slednji bo za zmago morda nevaren že na naslednji dirki konec marca na Sardiniji. Na njem ljubi mivkasti podlagi. Petnajst mesecev se ni udeležil dirke, zato zdaj potrebuje nekaj voženj, da najde pravi ritem. "Na treningih sem naredil na sto tisoče krogov, ampak dirka je nekaj povsem drugega. A mi že gre vse bolje in bolje. Pred začetkom konca tedna bi takoj podpisal drugo mesto. Bo pa zdaj za naslednje dirke že več pritiska, saj se ne bom mogel skrivati za izgovorom, da tako dolgo nisem dirkal."