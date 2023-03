Vrnitev Herlingsa, začetek sezone brez Gajserja

"Ne padem pogosto, a ko padem, si pogosto zlomim kost," večkrat pove petkratni svetovni prvak v motokrosu (dvakratni v kraljevem razredu MXGP) Jeffrey Herlings (KTM). Lani si je tik pred začetkom sezone zlomil peto. Pozneje je opravil še več operacij stopala, ki ga je imel že večkrat poškodovanega. Tako je izpustil celotno sezono 2022, a v drugi polovici leta že treniral na motorju. Zdaj se vrača. Z jasnim ciljem: da po letih 2018 in 2021 še tretjič postane svetovni prvak v MXGP.

Gajser in Herlings se nista pomerila že od finalne dirke sezone 2021. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko je Herlings zdrav, je težko premagljiv. Enako velja za aktualenga svetovnega prvaka Tima Gajserja. A le redko sta v isti sezoni oba zdrava. Petkratni prvak iz Slovenije (štirikratni v MXGP) zaradi zloma stegnenice tako izpušča začetek letošnje sezone. Za zmagovalca 99 velikih nagrad Herlingsa se tako zdi pot do naslova prvaka odpra. Še posebej pa do rekorda po številu zmag v svetovnem prvenstvu. S 101 zmago je rekorder Stefan Everts. Gajser je pri 43 zmagah (šesti vseh časov), a ima dve zmagi več od Herlingsa v kraljevem razredu. A tisti, ki so Nizozemca spremljali na pripravljalni dirki v Hawkstonu, pravijo, da še ni dobro stari Jeffrey. V MXGP je nazadnje dirkal novembra 2021.

Kako je potekalo enoletno okrevanje Jeffreya Herlingsa:

Sezona 2023 bi tako v konkurenci voznikov na 450 kubičnih motorjih vseeno lahko bila zanimiva in napeta. Nihče ne izključuje možnosti, da se utegne šokantno hitro vrniti tudi Gajser. V najožji krog favoritov za zmage in naslov prvaka sodijo še Romain Febvre (Kawasaki), ki že ima en naslov MXGP, leta 2021 pa se je do zadnje dirke zanj boril s Herlingsom in Gajserjem. Tukaj je še Jeremy Seewer (Yamaha), ki je že dvakrat izgubil bitko za prvaka z Gajserjem. Drugi adut Yamahe je Maxime Renaux, prvak MX2 iz sezone 2021. Če bo le ostal cel. In tukaj je še dolžnik lanske sezone: tretjeuvrščeni v prvenstvu 2022 Jorge Prado (GasGas). Dvakratni prvak v MX2 (2018, 2019), v eliti še ni pokazal vsega svojega potenciala. Čast Honde bo od odsotnosti Gajserja na prvih dirkah reševal Ruben Fernandez, ki prvo leto nastopa kot član tovarniške ekipe.

V soboto po treningih v Patagoniji sledi kvalifikacijska dirka, na kateri bodo prvič delili točke za skupni seštevek sezone (od 10 do 1 za prvih 10 voznikov). Velika nagrada Argentine sledi v nedeljo: prva vožnja v MX2 ob 16.15 po srednjeevropskem času, druga ob 19.10, v MXGP pa prva ob 17.15 in druga ob 20.10.

Pancar v MX2 želi med 10

Jan Pancar Foto: AMZS/Goran Krošelj Na uvodnih dirkah svetovnega prvenstva bomo tako spremljali samo enega Slovenca, Jana Pancarja (KTM) v MX2. Prvič bo na štartu vseh dirk, tudi čezocenskih, že ta konec tedna torej na veliki nagradi Argentine. Tako se lahko prvič odkrito spogleduje s končno uvrstitvijo med prvo deseterico. Lani je bil 11. To je njegova zadnja sezona na 250 kubičnem motorju. V MX2 je favorit za prvaka jasen: trikratni podprvak Jago Geerts (Yamaha). Aktualni prvak Tom Vialle se ni preselil v MXGP, ampak je odšel v ameriško prvenstvo.