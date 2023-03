Pancar: Če bom odpeljal, kot znam, bo rezultat vrhunski

Motokrosist Jan Pancar in še nekaj drugih AMZS-jevih športnih adutov v letu 2023. Tjaša Fifer (enduro), Enej Logar (motociklizem), Anže Grmek (spidvej) in Lovro Setnikar (trial). Foto: AMZS/Goran Krošelj Za Jana Pancarja je bilo z 284 točkami in enajstim mestom v skupni razvrstitvi lansko svetovno prvenstvo v razredu MX2 najboljše doslej. Na dirki v Nemčiji je s šestim mestom dosegel rezultat kariere. Pred 22-letnikom pa je zdaj morda najbolj pomembna sezona kariere. Sploh prvič bo nastopal na vseh dirkah svetovnega prvenstva, tudi na čezoceanskih, in še zadnjič v razredu z 250-kubičnimi motorji, saj bo nato zaradi starosti moral prestopiti v najmočnejši razred MXGP, kjer dirkajo na 450-kubičnih motorjih.

Želja so uvrstive med najboljših pet, tiha med najboljših pet. "Če bom odpeljal, kot znam, bo rezultat vrhunski," pravi. Konkurenca bo letos v svetovnem prvenstvu MX2 sicer večja kot lani (aktualni prvak Tom Vialle je sicer odšel v Ameriko), ko je bilo na nekaj dirkah vsega 20, 25 voznikov. V evropskem prvenstvu (EMX250) namreč po novem lahko nastopajo samo dirkači do 21. leta, zato jih bo več prisiljenih voziti svetovno prvenstvo. "Rampa bo bolj polna, a to ne bi smela biti težava, saj bo več samo počasnejših ali podobno hitrih voznikov. Samo štart bo še bolj pomemben. Na štartih bom še veliko delal, že pozimi sem veliko delal."

Gajser v procesu rehabilitacije

Na uvodnih dirkah svetovnega prvenstva bo Pancar edini slovenski predstavnik. Tim Gajser si je pred dvema tednoma na pripravljalni dirki zlomil stegnenico. Trenutno je v intenzivnem procesu rehabilitacije, saj si želi čim prej vrniti na dirke. Časovnice okrevanja in vrnitve pa ne sam ne Hondina tovarniška ekipa ne razkrivata. Znano je, da motokrosisti o poškodbah ne govorijo, vsaj dokler se ne vrnejo na dirke. "Žal je življenje tako in se ti hitro kaj zgodi. Upam, da se bo Tim čim prej pozdravil. Ni pa dodatnega pritiska zame. Skušal bom narediti čim več za Slovenijo," Timu dobre želje pošilja Jan.

"Manjši padec, a mi je koleno šlo v minus"

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida Razkril je, da se mu je sredi priprav zgodila tudi poškodba. "Kmalu po novem letu sem treniral pri Timu na progi. Manjši padec, a mi je na žalost koleno šlo v minus. To ni bilo najboljše. Na srečo ni bilo nič strgano, samo vneta kost in vse vezi malo nategnjene. Brez motorja sem bil en mesec. Zdaj če nekaj časa normalno treniram. Koleno ni enako, a me na motorju to ne ovira." Spet lahko dirka normalno, pozna se le, da mu manjka kilometrov na motorju.

Da bomo razumeli, kaj pomeni, da je šlo koleno "v minus", nam opiše padec: "Krmilo mi je prišlo pod koleno. Ko sem letel čez motor, je spodnji del noge počakal, zgornji del pa je šel čez. Sliši se grozno, na srečo pa imam tako ojačano koleno, da ni bilo hujšega. Sicer kolena ne morem še povsem iztegniti, a na motorju noge ne rabim povsem iztegniti." Dodaten dokaz, kako dobri atleti, kako dobro fizično pripravljeni morajo biti motošportniki. "Kot zanimivost lahko povem, da je na tekmah moj srčni utrip povprečno 190. Kdor se ukvarja s športom, da je že v telovadnici na 190 težko teči ali karkoli delati. Kaj šele na motorju, ko so drugi pred in za tabo, potem so tukaj še kanali, skoki."

Točke tudi na kvalifikacijski dirki

Odslej se bodo na dirkah svetovnega prvenstva točke delile tudi na sobotni kvalifikacijski dirki: 10 za zmago in nato do ene točke za 10. mesto. V seštevek nedeljske velike nagrade se te točke ne bodo štele, samo v skupni seštevek sezone. Doslej je rezultat kvalifikacijske dirke pomenil le vrstni red izbiranja štartne rampe za nedeljski glavni vožnji.

Prvič potuje na dirko v Argentino

Prvič gre čez lužo. Foto: AMZS/Goran Krošelj V sredo zjutraj leti v Južno Ameriko, saj se konec tedna 19 dirk dolgo prvenstvo začenja z veliko nagrado Argentine v Patagoniji. "Finančni zalogaj bo precej večji, pa še veliko več je organizacije: transport, letalo, hotel, avto. Skoraj cel februar sva se z očetom ukvarjala samo s tem. A ker je moja zadnja sezona in imam zelo dobre pokrovitelje, sva se odločila, da bova vozila celotno sezono. In se res veselim, da bom zraven na vseh dirkah." Organizator tekmovanja MXGP (Infront Moto Racing) je zasebnim ekipam letos le prišel nekoliko nasproti in jim je prevoz motorja in opremo omogočil po nekaj nižjih cenah kot prejšnja leta. Okvirno ga bo sezona z vsemi odpeljanimi dirkami vseeno stala nekaj čez 100 tisoč evrov. Znesek, ki ga je v Sloveniji za avtomotošport zelo težko zbrati.

Zelo se veseli novih prog, mi pa ga vprašamo, kako se sploh pripraviti na nove proge. "Pogledam si stare tekme. Že zdaj vem na pamet progo v Argentini. Nato sledi v petek ogled proge, saj ni nikoli povsem enako kot na kameri. Da jo vidiš še s svojimi očmi. Imamo pa vozniki v MX2 že toliko izkušenj, da že po nekaj krogih skočiš vse skoke. Potem si moraš samo še zapomniti točno, kje je kakšen skok. A to mi običajno ne dela težav."

Ekipa za svetovno prvenstvo: Jaz, oče, mami, ki kuha na evropskih tekmah

Tako kot lani bo torej Pancar nastopal z zasebno ekipo TEM JP253. Kar težko nepredstavljivo je, da se lahko Jan s tako majhno ekipo na svetovni ravni, v konkurenci voznikov s tovarniškimi ekipami, kosa za mesta v prvi deseterici. Svojo ekipo prestavi takole: "Na kratko povedano: jaz, oče, mami, ki kuha na evropskih tekmah. Včasih imava še kakšnega mehanika zraven. Je res bolj družinska ekipa. Na srečo imam tako dobrega očeta, da zna narediti vse z motorjem, kar je potrebno. Zaenkrat gre, je pa zagotovo malo več dela." Vseeno pa pred zadnjo sezono v MX2 ne čuti dodatnega pritiska, da bi se moral res dokazati in dobiti večjo ekipo za selitev v MXGP. Pravi, da to ne bo predstavljajo večjega stroška in je tudi v MXGP pripravljen nastopati z lastno ekipo. "Cilj je, da se res dokažem in razbremenim očeta in sebe in dobim resno ekipo."