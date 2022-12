Jan Pancar Foto: Vid Ponikvar Jan Pancar je letos s svojo zasebno ekipo nastopil na 16 dirkah svetovnega prvenstva MX2 in osvojil 284 točk, kar ga je uvrstilo na končno enajsto mesto. To je njegova daleč najboljša sezona, če vemo, da je leto prej zbral 136 točk in bil 20. v skupnem seštevku. "Bil je preskok, z dobrimi rezultati. Najbolj mi je v spominu ostala Nemčija, šesto mesto na grand prixju, peto v prvi vožnji. Pokazal sem, da sem lahko blizu najhitrejšim. Upam, da lahko pozimi naredim še en korak naporej in se lahko z njimi redno borim spredaj," optimistično v leto 2023 gleda Pancar, ki je ta teden dobil prizanje krovne organizacije AMZS za svoj mednarodni dosežek.

Pridobil tri kilograme mišične mase

Zadnji mesec se osredotoča na fizično pripravo. Pridobil je tri kilograme mišične mase. "Treniram v fitnesu šestkrat, sedemkrat na teden. Potem pa še motor za vikend. Osemkrat, devetkrat na teden sem torej na treningu. Res delam vse, da bom dobro pripravljen za naslednjo sezono." Preveč je motiviran, da bi šel na daljše počitnice. "Mislim, da je bil največji premor brez motorja dva tedna. Imam motivacijo, da delam. Nisem si vzel veliko počitka." Sezona 2023 bo zanj namreč prelomna, saj se v svetovnem prvenstvu MX2 lahko nastopa samo do 23 leta starosti. Ima zadnjo priložnost, da se pokaže tovarniškim ekipam ali vsaj kakšni od večjih zasebnih.

V sezoni 2023 prvič tudi na dirke izven Evrope

Dirka s številko 253 Foto: Grega Valančič/Sportida Z očetom, ki je vodja njune ekipe TEM JP253, sta imela veliko dela z načrtovanjem sezone 2023 in zbiranjem finančnih sredstev. In bila pri tem uspešna, novo pogodbo je sklenil tudi s svojim največjim pokroviteljem. "Še eno leto imam v MX2. Ostajam s svojo ekipo. Je pa ena sprememba. Z očetom sva se odločila, da greva na vse dirke, tudi izven Evrope. A bo to kar velik finančni zalogaj in ker je zadnja sezona v MX2, se splača tvegati. TEM je še vedno generalni sponzor. Brez njih ne bi šlo. Je pa prišlo tudi nekaj novih pokroviteljev. Imamo dovolj finančnih sredstev, da si lahko privoščimo pot izven Evrope."

V prejšnji sezoni ni nastopil v Argentini in Indoneziji, v novi pa bodo dirke izven Evrope po trenutnem koledarju štiri (Argentina, dvakrat Indonezija in Vietnam). "Če manjkaš nekaj dirk, je težko biti na koncu med desetimi. Vsaka točka bo prišla prav. Upam, da mi uspe." Prvenstvo 2023 se začne drugi konec tedna v marcu.