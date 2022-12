"Imam sobo za pokale, ampak je že zdavnaj premajhna" #video

Tim Gajser bo praznike preživel doma z dekletom Špelo Motaln. Foto: Vid Ponikvar Tim, že osmo priznanje za motošportnika leta. Letos ste petič postali svetovni prvak, zmagali na desetih dirkah MXGP, pa še bi lahko naštevali pokale, ki ste jih prejeli. Kje jih sploh imate?

Skoraj po vsej hiši (smeh, op. p.). Malo v dnevni hiši, malo v pisarni. Imam tudi sobo za pokale, ampak je že zdavnaj premajhna. Bolj ali manj res vsepovsod.

In kateri vam največ pomeni?

Ti, ki kronajo naslov svetovnega prvaka. To so bile sanje že iz otroških let. Tudi državno priznanje, ki sem ga letos prejel od gospoda predsednika. To je tudi nekakšna motivacija za naprej. Da tudi Slovenija vidi, da je motokros šport. Da priljubljenost športa raste. Res je veliko pokalov, težko je izbrati samo enega.

Motošportnik AMZS leta ste torej že osmič. Kje je meja? Petnajstkrat, 20-krat?

Vsako leto dam vse od sebe, vsako leto želim postati svetovni prvak. Tudi postati motošportnik Slovenije je tudi nekaj posebnega. Je potrditev odlične sezone in motivacija za naslednjo sezono. V čast mi je, da sem na tej prireditvi z vsemi temi šampioni, z vsemi slovenskimi prvaki.

In kako se počutite tako elegantno oblečeni, z metuljčkom? V zadnjem mesecu je bilo kar nekaj priložnosti.

Zdaj sem že navadil. Letos je bilo res prireditev več. Zadnja leta jih zaradi covida ni bilo. Nismo bili več navajeni. Včasih je lepo, ampak zdaj je pa že čas, da to zamenjam za opremo za motokros in se osredotočim na treninge in na novo sezono.

Letos je Gajser prejel tudi zlati res za zasluge predsednika države Boruta Pahorja. Foto: Bojan Puhek

Trenutno je več kondicijskih priprav ali ste tudi že na motorju?

Bolj se posvečamo kondicijskim, fizičnim pripravam. Na motorju manj intenzivno. Se pa januarja kot vsako leto odpravljam na Sardinijo, kjer bodo treningi na motorju bolj intenzivni. To bodo zadnje priprave na sezono, ki se nato začne marca.

Tim Gajser Foto: Grega Valančič/Sportida Ubraniti naslov je zagotovo želja, česa si še želite v letu 2023?

Seveda je želja, da bi ubranil naslov svetovnega prvaka. Ostati zdrav, to je najpomembnejše. Čim manj poškodb oziroma nič, to je najbolje. In kot večkrat rečem: želim si uživati na tekmah in voziti sproščeno. Biti eno z motorjem. To so moje želje.

Pa morda dirka MXGP v Sloveniji.

Mogoče, mogoče. Najbrž bo v letu 2023 še težko, ampak če bomo dobili slovensko veliko nagrado v letu 2024 ... Upam, upam, da gre vse v pravo smer in to uspe.

Pred dnevi ste bili na Japonskem, na Hondinih zahvalnih dnevih. Dirkali ste z gokarti. Vas je res premagal samo Max Verstappen?



Vemo, kateri je tisti Nizozemec (Jeffrey Herlings), ki vas ne sme premagati.

Tako ... (smeh, op. p.)

V Hondini tovarni. Foto: Honda Racing Na fotografijah smo videli, da ste bili tudi v Hondini tovarni.

Res sem bil navdušen, koliko ljudi je za vsemi tvojimi dosežki. Teh ljudi sicer ne vidiš. Zdaj sem jih prvič spoznal. Mislim, da se okrog 60 ljudi ukvarja samo z mojim motorjem, razvijajo dele za naslednja leta. Za vsa moja povpraševanja o motorju, ki jih dam, oni tam razmišljajo, kako bi to izboljšali. Res sem bil vesel, da so mi pokazali vse to. Da sem videl ozadje našega športa.