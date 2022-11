Ko se kolo ob kolesu pomerita Gajser in Verstappen

V Motegiju na Japonskem so se družili najboljši Hondini dirkači, od Maxa Verstappna do Tima Gajserja. Dogodek je imel bolj zabavni kot tekmovalni značaj. Za konec obiska na Japonskem je svetovni prvak v motokrosu poprijel še za delo za tekočim trakom v tovarni, kjer izdelujejo produkcijske motorje CRF450.

Japonski koncern Honda je na tradicionalnem dogodku, s katerim obeležuje konec dirkaškega leta, na dirkališču v Motegi zbral vse svoje dirkače iz različnih tekmovanj, od formule 1, motoGP, motokrosa, triala do vseh nižjih tekmovanj. Tako imenovani Hondini zahvalni dnevi so namenjeni zahvali tako dirkačem kot tisočem zaposlenih v ekipah ter matičnem koncernu na Japonskem.

Del Hondine družine je seveda tudi Slovenec. Tim Gajser je s Hondino tovarniško ekipo letos že petič postal svetovni prvak v motokrosu. Tako kot je to v formuli 1 s Hondinim pogonskim sklopom to drugič zapored uspelo Red Bullovemu dirkaču Maxu Verstappnu. Manj uspešne so zadnje sezone za Hondo v motoGP, kjer je bila nekoč najmočnejša. Marc Marquez je šesti naslov v elitnem razredu svetovnega prvenstva v motociklizmu osvojil leta 2019. Seveda pa tudi on ni manjkal na dogodku v Motegiju.

Čeprav so se Gajser, Verstappen, Marquez in denimo še Sergio Perez, Pierre Gasly, Juki Cunoda pomerili z gokarti, pa sama tekmovalnost ni bila na prvem mestu. Šlo je predvsem za zabavni dogodek. Spoznavali so tudi dirkalnike Hondinih tekmecev in na stezi počeli različne vragolije za zabavo nekaj tisoč ljudi, ki so bili na tribunah. Tekmovanje v kartingu je potekalo v dvojicah (dva dirkača sta si izmenjavala en gokart). Zmagala sta Verstappen in Marquez. Z gokartom pa je dirkal tudi Gajser.

Gajser je za konec svojega obiska na Japonskem poprijel še za delo. Stopil je za tekoči trak v tovarni Kumamoto Factory of Honda, kjer izdelujejo serijske motorje CRF450.