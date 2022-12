Gajserju osmič posebno priznanje, Tjaša Fifer v solzah #video

Na tradicionalni podelitvi priznanj najboljšim, ki so jo po treh letih spet pripravili v v živo v ljubljanski Festivalni dvorani, je AMZS podelila pokale in priznanja tekmovalcem v motošportih in kartingu za leto 2022. Nagrado za motošportnika leta je dobil motokrosist Tim Gajser. Lani so kategoriji prvič dodali še motošportnico leta, prvo takšno nagrado je osvojila endura Tjaša Fifer, ki je nagrajenka tudi letos.

Fotogalerija s prireditve (Vid Ponikvar):

Gajserju največ pomeni podpora navijačev in bližnjih

Petič prvak MXGP Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pika na i sezoni s petim naslovom svetovnega prvaka v motokrosu, ko je s Hondo podpisal še novo triletno pogodbo, je za Gajserja že osmo priznanje krovne organizacije AMZS.

"Vsako leto dam vse od sebe. Vsako leto je cilj, da postanem svetovni prvak, in tudi postati motošportnik Slovenije je nekaj posebnega. Je potrditev odlične sezone in motivacija za naprej. V čast mi je, da sem tukaj z vsemi temi šampioni, z vsemi slovenskimi prvaki."

In je vsaj majhen obliž na razočaranje, ko v izboru športnih novinarjev za športnika leta 2022 ni bil uvrščen niti v prvo trojico. "Nisem bil razočaran. Tako so se odločili. Meni veliko pomeni podpora, ki jo prejemam od svojih navijačev, od ljudi okoli sebe, in to je tisto, kar me žene naprej."

Tjaša Fifer: Veliko solz, veliko stresa

Tjaša Fifer ob prejemu nagrade ni mogla zadržati solz, saj zaradi poškodbe sezone ni mogla izpeljati po načrtu. "Te nagrade nisem pričakovala. Res sem presenečena in vesela. Tudi zdaj nabiram solze. Zelo težko je bilo. Na prvi dirki sem se poškodovala in je bila zadeva res neprijetna. Veliko solz, veliko stresa. Zdaj sem nazaj. Nadaljujem treninge, dirke se začnejo marca." Nastopala bo na svetovnem prvenstvu in na Red Bull Romaniacs. "Sem že prijavljena in se že veselim."

AMZS je na podelitvi poleg pokalov za najboljše v vseh kategorijah v cestno-hitrostnem motociklizmu, trialu, motokrosu, spidveju in kartingu nagradila še najboljše slovenske športnike na mednarodnih tekmovanjih. Priznanja za najboljše po posameznih panogah v Sloveniji so dobili motociklist Jan Poropat, kartist Aleksandar Bogunović, motokrosist Tim Gajser, spidvejist Matej Žagar in voznik triala Severin Sajevec. Posebno priznanje je dobil Silvin Vesenjak za dolgoletno delo v motokrosu.

Priznanja za mednarodne dosežke v letu 2022 pa so dobili Gajser za naslov svetovnega prvaka v MXGP, motokrosist Jan Pancar za 11. mesto v SP razreda MX2, Alex Novak za peto mesto na evropskem prvenstvu EMX65, Poropat za četrto mesto na EP v minimotu (open 50) ter Tadej Maver Guštin za peto mesto na EP v minimotu (open 50). Priznanje je dobila tudi reprezentanca v motokrosu v postavi Jan Pancar, Tilen Demšič, Lukas Osek in Rok Plestenjak za nastop na evropskem pokalu narodov.